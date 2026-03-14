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Viral Video Today: समय कैसे काटते हैं राजमिस्त्री ने दिखाया, कामचोरी का वीडियो हुआ वायरल | देखिए

Viral Video Today: इसमें दिखाया गया है कि किस तरह एक राजमिस्त्री काम की बजाय सिर्फ समय काटता रहा. उसका यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Published date india.com Published: March 14, 2026 2:22 PM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Viral Video Today

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक से एक वीडियो वायरल होते हैं. इनमें कुछ नजारे सामान्य होते हैं तो कुछ बार-बार देखे जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो राजमिस्त्री से जुड़ा है. इेसमें राजमिस्त्री का काम करने का अजीब तरीका लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में उसका काम करने का अंदाज देखकर लोग हैरान भी हैं और मजे भी ले रहे हैं. कई यूजर्स इसे कामचोरी का सबसे अनोखा उदाहरण बता रहे हैं. राजमिस्त्री का यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है.

राजमिस्त्री की गजब कामचोरी

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि राजमिस्त्री दीवार पर प्लास्टर करने का काम कर रहा है. लेकिन उसका तरीका काफी अजीब है. वह दीवार की एक जगह से मसाला निकालता है और उसे दूसरी जगह भर देता है, फिर उस जगह को प्लास्टर कर देता है. इसके बाद वह दूसरी जगह से प्लास्टर निकालकर फिर पहले वाली जगह में भर देता है. यानी वह बार-बार वही काम दोहराता रहता है. ऐसा लगता है जैसे वह काम खत्म करने के बजाय सिर्फ समय बिताने की कोशिश कर रहा हो. यह देखकर लोगों को काफी हंसी आ रही है.

इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:

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एक ही जगह पर काट दिया समय

इस वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह की मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा काम करने वाला मिस्त्री पहले कभी नहीं देखा. कुछ लोग मजाक में लिख रहे हैं कि अगर काम ऐसे ही चलता रहा तो दीवार कभी तैयार ही नहीं होगी. वहीं कुछ लोग इसे टाइम पास करने का नया तरीका बता रहे हैं. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है और लोग इसे खूब शेयर भी कर रहे हैं. वीडियो को gwalior.say नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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