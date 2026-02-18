By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
VIDEO: सड़क किनारे मजे से खाते हैं गोलगप्पे तो ये वीडियो देख लो आज, रोंगटे खड़े हो जाएंगे
Viral Video Today: वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपने दोस्त के साथ गोलगप्पे के स्टॉल पर वीडियो बना रहा था. सब कुछ सामान्य लग रहा था, तभी चटनी के बर्तन के अंदर से कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई
Viral Video Today: शहर की गलियों में सजे गोलगप्पे के ठेले हर शाम लोगों की भीड़ से गुलजार रहते हैं. खट्टे-मीठे पानी, मसालेदार आलू और कुरकुरी पूरी का स्वाद ऐसा होता है कि लोग खुद को रोक नहीं पाते. लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो ने स्ट्रीट फूड प्रेमियों को झकझोर कर रख दिया है. इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही कोई बिना सोचे-समझे सड़क किनारे गोलगप्पे खाने की हिम्मत जुटा पाए.
वीडियो में क्या कुछ नजर आया
वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपने दोस्त के साथ गोलगप्पे के स्टॉल पर वीडियो बना रहा था. सब कुछ सामान्य लग रहा था, तभी चटनी के बर्तन के अंदर से कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई. शख्स को शक हुआ और उसने ठेले वाले से चटनी की टंकी चेक करने के लिए कहा. जैसे ही दुकानदार ने बर्तन को हिलाया, उसमें से एक भीगा हुआ जिंदा चूहा बाहर निकलकर तेजी से भाग गया. यह नजारा देखकर वहां मौजूद लोग सन्न रह गए.
इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो
View this post on Instagram
क्या बोले नेटिजन्स
जिस चटनी को ग्राहक चाव से खा रहे थे, उसी में चूहे का होना बेहद हैरान करने वाला था. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कई यूजर्स ने इसे घोर लापरवाही बताया और स्ट्रीट फूड की साफ-सफाई पर सवाल उठाए. लोगों का कहना है कि स्वाद के चक्कर में अक्सर स्वच्छता से समझौता कर लिया जाता है, जिसका खामियाजा सेहत को भुगतना पड़ सकता है. वीडियो इंस्टाग्राम पर karan_dhanju26 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.