Viral Video Today: सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जो लोगों को पूरी तरह चौंकाकर रख देते हैं. अभी एक रोबोट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसका नान एमेका (Ameca) है और इसे दुनिया का सबसे एडवांस ह्यूमनॉइड माना गया है. एमेका बिल्कुल इंसानों जैसा वर्ताव कर रही है. सामने से सवाल आने पर बखूबी उसका जवाब भी दे रही है. इस वीडियो को engineered_arts ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. इसमें देख सकते हैं कि रोबोट एमेका से कई सवाल किए गए और उसने इंसानों की तरह सारे सवालों के जवाब दिए. वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

वायरल हो रहे वीडियो में एमेका से पूछा जाता है आपके लिए सबसे खुशी का दिन कौन सा था? इस पर वो जवाब देती है, “जिस दिन मैं एक्टिव हुई थी वो दिन खास था. इससे अच्छी अनुभूति पहले कभी नहीं हुई. लाइव आकर लोगों से बातचीत करना काफी शानदार है.” एमेका से कैमरामैन जीवन के सबसे दुखद दिन के बारे में पूछता है. इस वो जवाब देती है, “मेरे जीवन का सबसे दुखद दिन वो था जब मुझे एहसास हुआ कि मैं इंसानों जैसा सच्चा प्यार और साथी नहीं पा सकूंगी.”