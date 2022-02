Viral Video Today: रूसी हमलावरों और यूक्रेनी बलों के बीच राजधानी कीव में लड़ाई जारी है. दोनों देशों के बीच हो रहे इस युद्ध में सैकड़ों लोग पहले ही जान गंवा चुके हैं. सोशल मीडिया पर विनाशकारी मिसाइल हमले के कई वीडियो वायरल हो रहे है, जो रूह को कंपा देने वाले हैं. रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच फिर से एक वीडियो सामने आया है, जिसे देख किसी को भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं. वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे यूक्रेन की एक सड़क पर जा रही कार को रूसी टैंक रौंद देती है. यह वीडियो काफी दर्दनाक है और इसे देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी इस पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.Also Read - रूस का हमला पहले से कमजोर विश्व अर्थव्यवस्था को पटरी से कैसे उतार सकता है?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर एक तरफ से रूसी टैंक आ रहा होता है. दूसरी तरफ से एक कार उसी सड़क पर आ रही होती है. जैसे ही कार टैंक के समीप पहुंची टैंक ने उसे बुरी तरह से रौंद दिया. अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस तरह से टैंक ने कार को रौंदा है उससे कार में बैठे लोगों की जानें चली गई होंगी. बताया जा रहा है कि ये घटना यूक्रेन की एक सड़क पर घटी है. Also Read - Cobra Ka Video: सड़क पर अचानक आ गया कोबरा, फिर शख्स ने जिस तरह काबू किया यकीन नहीं होगा- देखें वीडियो

यहां देखें वीडियो: Also Read - यूक्रेन में फंसे भारतीयों का VIDEO शेयर कर राहुल गांधी ने की अपील, कांग्रेस नेता बोले- प्रचारजीवी चुनाव प्रचार में व्यस्त

Shocking! A tank CHANGES direction to drive over a car! #RussiaUkraineWarpic.twitter.com/i9g0YiJRuV

— Jason Hanifin (@JasonHanifin) February 25, 2022