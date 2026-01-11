By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Viral Video Salman Khan: टाइगर श्रॉफ की तरह बैकफ्लिप मारने लगे सलमान खान, भाईजान की फिटनेस देख झूम उठे फैन्स | देखें वीडियो
Viral Video Salman Khan: सलमान की ये परफॉर्मेंस बिना किसी ट्रेनिंग या स्टंट डबल के दिखाई दे रही है. वीडियो अभी तक हजारों लाखों व्यूज बटोर चुका है. इसपर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं.
Viral Video Salman Khan: बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान एक बार फिर अपनी जबरदस्त फिटनेस से सुर्खियां बटोर रहे हैं. दरअसल उनसे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल है. इसमें सलमान खान पूल में बैकफ्लिप (पीछे की तरफ उल्टी छलांग) मारते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को देखकर फैन्स इसे टाइगर श्रॉफ जैसे एक्शन स्टाइल से जोड़कर तारीफों के पुल बांध रहे हैं. वीडियो में सलमान खान अपने पनवेल फार्महाउस (अर्पिता फार्म्स) के स्विमिंग पूल के पास एक चट्टान पर चढ़ते हैं. नीले शॉर्ट्स और टी-शर्ट में सलमान पूल की तरफ पीठ करके खड़े होते हैं और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ एक परफेक्ट बैकफ्लिप करते हुए पानी में उतर जाते हैं. बैकग्राउंड में उनकी फिल्म ‘सुल्तान‘ का गाना ‘जग घूमेया‘ बज रहा है, जो फिटनेस और एक्शन का मूड और भी बढ़ा देता है.
सलमान खान ने दिखाया गजब का स्टंप
मालूम हो वीडियो पुराना मगर हाल ही में फिर से वायरल हुआ है. जहां फैंस इसे ‘उम्र सिर्फ एक नंबर है‘ कहकर शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘टाइगर श्रॉफ को भी टक्कर देने वाला बैकफ्लिप. भाईजान की फिटनेस लेवल अलग ही है.’ दूसरे यूजर ने कमेंट किया, ‘60 के करीब पहुंचकर भी ऐसे स्टंट? ये है असली टाइगर.’ कई फैंस इसे टाइगर श्रॉफ के साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि टाइगर अपनी एक्रोबेटिक मूव्स और बैकफ्लिप्स के लिए मशहूर हैं. मगर सलमान की ये परफॉर्मेंस बिना किसी ट्रेनिंग या स्टंट डबल के दिखाई दे रही है. स्पष्ट कर दें कि ये वीडियो मूल रूप से जून 2019 का है, जब सलमान 53 साल के थे, लेकिन 2026 में भी इसे देखकर फैंस उतने ही एक्साइटेड हैं जितने तब थे.
क्या बोले नेटिजन्स
हाल के दिनों में कई अकाउंट्स ने इसे थ्रोबैक के तौर पर शेयर किया है, और हर बार व्यूज मिलियंस में पहुंच रहे हैं. फैंस कह रहे हैं कि सलमान की फिटनेस ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि आम लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन है. एक कमेंट में लिखा, ‘अगर भाईजान 60 में भी ऐसे कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं?‘ मालूम हो वीडियो एक्स पर @Shweta7770 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.