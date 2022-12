Viral Video Today: समुद्र में चमकते हुए विचित्र जीव को देख हिल गए लोग, नजारा ऐसा कि होश उड़ जाएंगे- देखें वीडियो

Viral Video Today: समुद्र की दुनिया भी काफी अजीब होती है. यहां ऐसे-ऐसे विचित्र जीवों से पाला पड़ जाता है, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है. कई बार तो विचित्र जीवों को देख आंखों पर यकीन तक नहीं होता है. सोशल मीडिया पर अभी इसी से जुड़ा एक वीडियो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि समुद्र में एक अजीब सा जीव तैर रहा है. कभी वो तितली की तरह दिखाई दे रहा है तो कभी मछली की तरह नजर आ रहा है.

सोशल मीडिया पर ध्यान खींच रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पारदर्शी सा दिख रहा जीव समुद्र में तैर रहा है. दो पंख होने के कारण वो एक तितली की तरह भी नजर आ रहा है. सिर पर जीव के दो सिंग भी निकले हुए हैं. विचित्र समुद्री जीव काफी रंग-बिरंगा नजर आ रही है. बताया जा रहा है कि इसे ‘सी एंजल’ और क्लियोनेस कहा जाता है.