Viral Video Today: बच्चों को एक-दो बार स्कूल ले जाओ तो वो खूब खुश होते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि अब उन्हें रोज ये करना पड़ेगा तो हालत खराब होनी शुरू हो जाती है. स्कूल न जाना पड़े इसलिए वो तरह-तरह के बहाने लगाने शुरू कर देते हैं. आपमें से भी बहुत से लोगों ने बचपन में ऐसा किया होगा या आस-पड़ोस में ऐसा होते हुए देखा होगा. कुछ-मां बाप तो बच्चों को रोता देख उन्हें स्कूल नहीं भेजते हैं लेकिन कुछ ऐसे पेरैंट्स भी होते हैं कि लाख जिद के बावजूद भी बच्चे को स्कूल छोड़कर ही दम लेते हैं. इसी तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है.Also Read - King Cobra Aur Nevle Ki Ladai: किंग कोबरा को प्लान बनाकर नेवलों ने घेर लिया, फिर जो नजारा दिखा हिल जाएंगे- देखें वीडियो

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देखा सकते हैं कि एक बच्चा स्कूल न जाना पड़े इसलिए जोर-जोर से रो रहा है. लेकिन उसकी मां भी जिद पर अड़ गई कि इसे स्कूल छोड़ना ही है. उसने आस-पड़ोस के कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और बच्चे को टांग कर स्कूल ले जाने लगी. इस दौरान बच्चा तेज-तेज चीखें मारता हुआ भी नजर आ रहा है. लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है. सारे बच्चे स्कूल ड्रेस में दिख रहे हैं और कई तो उस पर हंस भी रहे हैं. Also Read - Viral Video: आखिर क्यों लड़ पड़े दो बाघ, देखिए इस वायरल वीडियो में

Don't forget the efforts taken by your parents and friends to get you good education pic.twitter.com/NuzHtNBziK

— Dr.Samrat Gowda IFS (@IfsSamrat) April 27, 2022