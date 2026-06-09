Viral Video Today: सिर्फ 60 सेकेंड में ही 1 किलो से ज्यादा शहद चट कर गया शख्स, बना दिया नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड | देखें वीडियो

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर कब क्या देखने को मिल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है. फिलहाल एक विदेशी शख्स सबका ध्यान खींच रहा है. उसने ऐसा कारनामा किया है कि सीधा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज हो गया. शख्स ने सिर्फ 60 सेकेंड यानी एक मिनट में 1.273 किलोग्राम शहद खा लिया. इसी के साथ उसने नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम पर दर्ज करवा लिया. शख्स का शहद खाते हुए एक वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगा है.
वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि एक महिला टाइमर लेकर उनके पीछे खड़ी है. जबकि शख्स टेबल पर बैठकर लगातार शहद खाए जा रहा है. यह रिकॉर्ड 26 जुलाई 2025 को जर्मनी के आग्सबर्ग शहर में दर्ज किया गया था. इतनी बड़ी मात्रा में शहद को एक मिनट के भीतर खत्म करना आम लोगों के लिए लगभग असंभव माना जाता है. मगर शख्स ने अपनी खास क्षमता और अभ्यास के दम पर यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. उनके इस प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर हैरानी जता रहे हैं.
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इस कारनामे को जर्मनी के मशहूर स्पीड ईटर आंद्रे ऑर्टोल्फ ने किया है. आंद्रे स्पीड ईटिंग और स्पीड ड्रिंकिंग की दुनिया का जाना-पहचाना नाम हैं. वे पहले भी कई अनोखे रिकॉर्ड बना चुके हैं. हॉट सॉस पीने, बड़ी मात्रा में दही खाने और अन्य फूड चैलेंज से जुड़े कई रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हैं. इस संबंध में उनका कहना है कि ऐसे रिकॉर्ड एकाएक नहीं बनते, बल्कि इसके लिए महीनों तक कड़ी तैयारी करनी पड़ती है. अब उनके वायरल वीडियो पर यूजर्सएक से एक रिएक्शन पोस्ट कर रहे हैं. वीडियो को guinnessworldrecords इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.