Viral Video Today: बिना नंबर प्लेट के निकली पुलिस की गाड़ी, फिर शख्स ने जो किया देखते रह जाएंगे | देखें वीडियो

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर हर दिन ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो लोगों को हैरान कर देते हैं. ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कथित पुलिस वाहन बिना नंबर प्लेट के सड़क पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो में एक शख्स हाथ में माइक लेकर गाड़ी के पास पहुंचता है और वाहन में बैठे लोगों से सवाल पूछना शुरू कर देता है. जैसे ही वह गाड़ी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है, मामला चर्चा का विषय बन जाता है. वीडियो में किए गए दावों के अनुसार, यह वाहन पुलिस विभाग से जुड़ा बताया जा रहा है.
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि माइक लिए शख्स सबसे पहले वाहन पर नंबर प्लेट न होने को लेकर सवाल करता है. वह गाड़ी में बैठे लोगों से पूछता है कि आखिर वाहन पर नंबर प्लेट क्यों नहीं लगी है. इसी दौरान उसकी नजर ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति और उसके बगल में बैठी महिला पर पड़ती है. वीडियो में दोनों सीट बेल्ट लगाए बिना सफर करते दिखाई देते हैं. इसके बाद शख्स उनसे सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह भी पूछता है. जवाब में वाहन में बैठे लोग बताते हैं कि उन्हें गवाही के लिए कहीं जाना है और उन्हें देर हो रही है.
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वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ लोग नियमों के पालन को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि हो सकता है कि उन्हें देर हो रही होगी. इसी तरह की प्रतिक्रियाएं वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रही हैं. स्पष्ट कर दें खबर वायरल वीडियो के आधार पर बनाई गई है. इंडिया डॉट कॉम हिंदी इसकी किसी भी तरह से पुष्टि नहीं करता है. वीडियो को newsnagaria नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.