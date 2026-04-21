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पैंट में हाथ डाला फिर ग्राहकों को परोस दिए समोसे, शख्स की हरकत देखकर खून खौल जाएगा
Trending Video Today: वीडियो में दरअसल एक स्ट्रीट फूड वेंडर ग्राहकों को समोसे परोसता नजर आता है, लेकिन अगले ही पल उसकी एक हरकत पूरे सीन को बदल देती है.
Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से फैल रहा है, जिसने लोगों को हैरान ही नहीं बल्कि गुस्से से भर दिया है. कुछ सेकंड की इस क्लिप ने इंटरनेट पर बहस भी छेड़ दी है और लोग इसे जमकर शेयर कर रहे हैं. वीडियो में दरअसल एक स्ट्रीट फूड वेंडर ग्राहकों को समोसे परोसता नजर आता है, लेकिन अगले ही पल उसकी एक हरकत पूरे सीन को बदल देती है. कैमरे में नजर आता है कि शख्स समोसे सर्व करने से ठीक पहले अपनी पैंट के अंदर हाथ डालता है और फिर बिना हाथ साफ किए उसी हाथ से समोसे की प्लेट सजाने लगता है.
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हैरान कर देगा नजारा
कुछ सेकंड के वीडियो में देखेंगे कि वेंडर आराम से एक जगह खड़ा है. उसे ग्राहक आने का इंतजार है. मगर इसी क्रम में वो अचानक अपनी पैंट में हाथ डालता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है. अब थोड़ी ही देर में एक ग्राहक वेंडर के पास पहुंचता है और समोसे की प्लेट लगाने की लिए कहता है. देखकर हैरान हो जाएंगे कि वेंडर उन्हीं गंदे हाथों से समोसे की प्लेट सर्व करने लगता है. फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जो किसी को भी हैरान करने के लिए काफी है.
यहां एक्स पर देखें वीडियो
Indian Street food pic.twitter.com/sdWvmSCITS
— Natasha ♡ (@natashaxtwts) April 19, 2026
क्या बोले नेटिजन्स
इधर क्लिप सामने आते ही यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा है. कमेंट सेक्शन में लोग इसे देखकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि ऐसी हरकतें देखकर बाहर का खाना खाने से डर लगने लगता है. वहीं कुछ लोगों ने तंज कसते हुए इसे ‘सीक्रेट मसाला’ तक बता दिया. वजह है कि यह क्लिप तेजी से वायरल हो रही है और हर प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बनी हुई है. हालांकि वीडियो कहां का है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इसने साफ-सफाई को लेकर बड़ी बहस जरूर छेड़ दी है. इंटरनेट पर लोग अब सिर्फ वीडियो नहीं देख रहे, बल्कि इसे एक चेतावनी की तरह भी ले रहे हैं.