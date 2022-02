Viral Video Today: टीचर और स्टूडेंट्स का रिश्ता बहुत प्यारा होता है. टीचर हमारे समाज का रीढ़ होते हैं और स्टूडेंट्स के व्यक्तित्व निर्माण में अहम योगदान देते हैं. हम सबका कोई न कोई फेवरेट टीचर होता है जिसके मार्गदर्शन में हम फलते फूलते हैं. लेकिन जब वो टीचर हमसे किसी कारण से दूर होता है तो इमोशनल होना लाजिमी हो जाता है. ऐसा ही नजारा पश्चिम बंगाल के एक स्कूल में देखने को मिला. वीडियो में आप देख सकते हैं टीचर के फेयरवेल पर सारी छात्राएं इमोशनल हो जाती है. साथ ही हाथों में गुलाब लिए ‘तुझमें रब दिखता है’ सॉन्ग गाती हैं.Also Read - Bride Groom Video: स्टेज पर ड्रोन से उतर रहे वरमाला को देख झल्ला गया दूल्हा, स्टेज पर ही मचा दिया तगड़ तमाशा- देखें वीडियो

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल में टीचर का फेयरवेल सेलिब्रेट किया जा रहा है. इसी दौरान कई छात्राएं हाथों में गुलाब लिए घुटनों के बल बैठकर अपने टीचर के लिए 'तुझमें रब दिखता है' सॉन्ग गाती हैं. छात्राओं का यह प्यार देख टीचर की आंखें भर जाती हैं. टीचर को रोता देख सारी छात्राएं भी इमोशनल हो जाती हैं. बाद में टीचर सभी को गले लगाती हैं. वीडियो में अपने फेवरेट टीचर को दूर जाता देख छात्राएं किस तरह रिएक्ट करती हैं वो इस वीडियो में देखने को मिल रहा है.

यहां देखें वीडियो:

ITS EMOTIONAL – Students pouring out their love to Sampa mam, probably one of the best teachers in the world. ❤️

Katiahat BKAP Girls' High School, North 24 Parganas, West Bengal@bbcbangla @pooja_news @ananya116 @Plchakraborty @madhuparna_N @MamataOfficial @KatiahatT pic.twitter.com/OhcPytVALU

— I Love Siliguri (@ILoveSiliguri) February 18, 2022