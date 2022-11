Viral Video Today: सोशल मीडिया पर वाइल्ड एनिमल से जुड़े कई वीडियो देखने को मिल जाते हैं. कई बार ये भी देखा गया है कि कोई खूंखार जानवर जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंच जाता है और आतंक मचा देता है. ठीक इसी तरह का एक वीडियो मैसूर से सामने आया है. यहां एक तेंदुए ने शहर में तांडव मचाकर रख दिया और कई लोगों को घायल भी कर दिया. भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा ने तेंदुए के वीडियो को ट्वीट किया है.

वीडियो में आप देखेंगे कि तेंदुआ एक छते से कूदता है और सड़क पर पहुंच जाता है. वो वहां एक बाइक सवार को दबोचने की कोशिश करता है. शख्स बाइक लेकर सड़क पर ही लड़खड़ाकर गिर जाता है. फिर दूसरा शख्स उसे पकड़ने आता मगर वो भी तेंदुए की रडार पर आ जाता है. तेंदुए के हमले में तीन लोग घायल हो गए.