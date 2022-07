Viral Video Today: डब्ल्यूडब्ल्यूई के मशहूर रेसलर द ग्रेट खली यानी दलीप सिंह राणा किसी न किसी वजह से हमेशा सुर्खियों में आ ही जाते हैं. कभी वो रेसलिंग को लेकर तो कभी अपनी अकेडमी में फनी वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं. खली अक्सर दो पहलवानों की फाइट कराकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं. अब खली का फिर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है. इस वीडियो में वो टोल प्लाजा के कर्मचारियों के साथ भिड़ते नजर आ रहे हैं. ये सारा वाक्या स्क्रिप्टेड ना होकर हकीकत में हुआ है. सोशल मीडिया खली का यह वीडियो पोस्ट होते ही तेजी से वायरल होने लगा है.Also Read - Viral Video: शराब के नशे में भिड़ गए दो लड़के, फिर ऐसी मारपीट हुई देख यकीन ना करेंगे- देखें वीडियो

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि खली कार के अंदक अपने सहकर्मियों के साथ बैठे हुए हैं. दूसरी ओर टोल प्लाजा कर्मचारियों से उनकी बहस हो रही है. वीडियो में एक कर्मचारी दावा कर रहा है कि खली से आईडी कार्ड मांगने पर उन्गोंने उसे थप्पड़ जड़ दिया. वहीं, खली अपने बचाव में कह रहे हैं कि कर्मचारी उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं. उनका कहना है कि एक कर्मचारी फोटो खिंचाने कार में घुस रहा था. मना करने यह विवाद शुरू हुआ और कर्मचारी उसे ब्लैकमैल करने लगे.

Viral Video of Argument between WWE Superstar 'The Great #Khali' and Toll workers, Somewhere In Punjab. pic.twitter.com/MsCdPslcLs

— Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) July 11, 2022