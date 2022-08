Viral Video Today: देश इस साल आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और इसके लिए देशभर में तैयारियां जोरों पर हैं. इस मौके पर भारत सरकार द्वारा ‘हर घर तिरंगा’ अभियान भी चलाया जा रहा है. 15 अगस्त को लेकर देशभर की पुलिस भी हाई अलर्ट पर है और सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए हैं. सोशल मीडिया पर भी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तरह-तरह के पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं. अब इसी कड़ी में एक वीडियो सामने आया है जो तिरंगे के रंग का वाटरफॉल है और उसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है.Also Read - Bride Groom Video: दुल्हन को वरमाला पहना ही रहा था दूल्हा, मगर तभी हो गया खेल... | देखिए वीडियो

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पहाड़ी से वाटरफॉल हो रहा है और वो बिल्कुल तिरंगे के कलर का है. इस नजारे को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ वहां जमा हो गई. लोग इस अद्भुत नजारे को अपने कैमरे में भी कैद करने लगे. वीडियो में आप आगे देखेंगे कि इस वाटरफॉल को लोगों ने तिरंगे के रंग में रंग दिया है. साथ ही इसे हर घर तिरंगा अभियान से भी जोड़ा गया है. यह नजारा वाकई में काफी अद्भुत है. Also Read - Ladki Ka Video: बीस मिनट में भी स्कूटी स्टार्ट नहीं कर पाई लड़की, मगर बुजुर्ग चाचाजी ने एक किक में ही कर दिया कमाल | देखें वीडियो

Waterfall painted in the colors of tricolor…watch this amazing video!

#HarGharTiranga #IndependenceDay #ViralVideo #AzadiKaAmritMahotsav pic.twitter.com/Ddorz4akrc

— Jyoti Singh (@Jyoti789Singh) August 8, 2022