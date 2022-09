Viral Video Today: रील बनाने का क्रेज लोगों पर इस कदर सवार होता है कि वो किसी भी हद तक गुजर जाते हैं. कोई ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाता दिखता है तो कोई सड़क पर खतरनाक स्टंट करता नजर आता है. मगर अब जो वीडियो सामने आया है उसमें एक लड़का रील बनाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ जाता है. वो चलती ट्रेन के सामने आकर रील बनाना चाह रहा था. लेकिन जरा सी चूक उसकी जान पर बन आई. तेज रफ्तार ट्रेन लड़के को टक्कर मारती हुई आगे बढ़ गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.Also Read - Viral Video: लड़ने लगी पत्नी तो पति ने तुरंत पकड़ ली कमजोर नब्ज, अगले ही सेकेंड पैरों में गिर पड़ी- देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लड़का रील बनाने के लिए ट्रेन की पटरियों पर टहलने लगता है. जैसे ही ट्रेन आती है वो पटरियों के नजदीक से वॉक करता है. लेकिन यहां उसने बड़ी चूक कर दी. तेज रफ्तार ट्रेन आती है और लड़के को बुरी तरह टक्कर मारकर निकल जाती है. लड़के अचेत अवस्था में वहीं गिर पड़ता है. दृश्य देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसे काफी गंभीर चोटें आई हैं.

A teenager was critically injured after being hit by a speeding train while he was trying to make a reel for Instagram along a railway track in Telangana. #Instagram pic.twitter.com/QFBqHlZdnW

— Mansimran Kaur (@Mansimran27) September 4, 2022