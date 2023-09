Viral Video Today: ट्रेन ड्राइवर की रिटायरमेंट पर पूरा स्टेशन नाच उठा, नजारा ऐसा बार-बार देखेंगे | वीडियो

Viral Video Today: नौकरी से रिटायर होना एक भावुक पल होता है. इस दौरान ना चाहते हुए भी संबंधित व्यक्ति की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं. कोई लोग रिटायरमेंट वाले दिन को अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ खूब सेलिब्रेट करते हैं. इतना ही नहीं ऑफिस में अंतिम दिन साथी ऐसी-ऐसा बातें कह देते हैं कि किसी का भी इमोशनल होना तय हो जाता है. सोशल मीडिया पर फिलहाल रिटायरमेंट से जुड़ा ही एक वीडियो खूब ध्यान खींच रहा है. इसमें देख सकते हैं कि किस तरह स्टेशन पर लोग ट्रेन ड्राइवर के रिटायर होने पर खुशी से नाच रहे हैं. वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक ट्रेन ड्राइवर रिटायर हो रहा है. नौकरी में उसका आखिरी दिन है. लोग उसे फूलों की माला पहनाकर विदा कर रहे हैं. साथ ही स्टेशन पर ही कई लोग उसकी रिटायरमेंट की खुशी में झूम-झूमकर नाच रहे हैं. इस दौरान ट्रेन ड्राइवर काफी इमोशनल हो गया. वीडियो मुंबई का बताया जा रहा है. इस वीडियो को @mumbairailusers नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है.साथ ही कैप्शन में लिखा गया है, “पिछले सप्ताह एक मोटरमैन ने अपने रिटायरमेंट के दिन आखिरी बार लोकल ट्रेन चलाई. इसका खूब जश्न मनाया गया. कई सालों की सेवा के बाद बिना किसी रुकावट के ऐसा करना एक बड़ी एचीवमेंट है.”

ट्रेन ड्राइवर का यह वीडियो जिसने भी देखा बस देखता ही रह गया. इस वीडियो को शेयर कर रेल मंत्री को भी टैग किया गया है. चंद सेकेंड का यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म से खूब व्यूज और लाइक्स बटोर रहा है. एक यूजर ने इस पर कॉमेंट किया है, ‘बहुत ही सुंदर.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘ये सिर्फ मुंबई में ही हो सकता है.’