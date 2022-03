Viral Video Today: ट्रेन से जुड़ी दुर्घटनाएं इन दोनों सोशल मीडिया के जरिए खूब देखने को मिल रही हैं. बीते दिनों पटियाला रेलवे स्टेशन पर एक शख्स जल्दबाजी में ट्रेन की चपेट में आ गया था. लेकिन आरपीएफ कर्मी की सूझबूझ ने उसे बचा लिया. अब महाराष्ट्र के एक रेलवे स्टेशन का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था. लेकिन एक पुलिसकर्मी ने फुर्ती दिखाते हुए उसे ट्रेन की चपेट में आने से बचा लिया. इस वीडियो को देखने के बाद नेटिजन्स पुलिसकर्मी की खूब तारीफ कर रहे हैं.Also Read - Magarmach Aur Sher Ki Ladai: पानी पीने गए शेर को मिला मगरमच्छों का झुंड, फिर हुई ऐसी झड़प देख हिल जाएंगे- देखें वीडियो

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक युवक पहले प्लेटफॉर्म पर आराम से टहल रहा है. लेकिन जैसे ही ट्रैक पर ट्रेन आने वाली होती है वो ट्रैक पर छलांग लगा देता है. युवक की मंशा साफ थी कि उसे आत्महत्या करनी थी. लेकिन तभी एक पुलिसकर्मी की नजर उस पर पड़ गई और उसने फुर्ती दिखाते हुए ट्रेन के सामने से युवक को हटा दिया और उसकी जान बचा ली. मंजर इतना खतरनाक था कि कुछ सेकेंड की देरी और होती तो युवक के साथ-साथ पुलिसकर्मी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकता था. Also Read - इतने फैशनेबल कपड़े कहां से लाती हैं उर्फी जावेद? लोगों की हंसी का ठिकाना न रहा... बोले तभी तो हम कहें...

यहां देखें वीडियो: Also Read - Viral Video: जंगल में स्टाइल मार रहा था शख्स, फिर जो हो गया दोबारा नहीं करेगा- देखें वीडियो

#WATCH | Maharashtra: A police personnel saved a teenage boy's life by pushing him away from the railway track just seconds before an express train crossed the spot at Vitthalwadi railway station in Thane district. (23.03)

Video Source: Western Railway pic.twitter.com/uVQmU798Zg

— ANI (@ANI) March 23, 2022