Viral Video: दिल्ली में नगर निगम चुनाव नजदीक आने के साथ ही तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटने लगी हैं. इसमें ताजा नाम आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) का है, जिसके पार्षद ने प्रचार का ऐसा तरीका अपनाया जो शायद ही पहले देखा गया हो. दरअसल पूर्वी दिल्ली के शास्त्री नगर क्षेत्र में पार्षद हसीब उल हसन (Hasib Al Hassan) अपने क्षेत्र के दौरे पर निकले थे. यहां उन्होंने एक नाले को कूड़े से भरा देखा, जिसमें बुरी तरह बदबू आ रही थी. आमतौर पर जहां सफाई के लिए कर्मचारियों की मदद ली जाती है लेकिन पार्षद ने जो कुछ उसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया.Also Read - Sapna Choudhary Ka Video: ट्रैक्टर पर सवार होकर खेत के लिए निकलीं सपना चौधरी, बोलीं- मेरा ड्राइवर बेकार है- देखें वीडियो

बताया जाता है कि आप पार्षद ने नाले की सफाई के लिए कर्मचारियों की मदद नहीं ली. उन्होंने खुद ही नाले में छलांग लगा दी और नाला साफ करने लगे. पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो गया है. इसमें देख सकते हैं कि पार्षद जब नाले की सफाई कर बाहर निकले तो स्थानीय लोग उनकी जय-जयकार करने लगे. लोगों ने ना सिर्फ उनकी खूब तारीफ की बल्कि बॉलीवुड फिल्म ‘नायक’ की तरह उनके शरीर से कीचड़ हटाने के लिए दूध से नहला दिया. रील लाइफ के इतर रियल लाइफ में ऐसा नजारा शायद ही कभी देखा गया हो. Also Read - School Ka Video: छात्रा से नहीं लिखी गई फरवरी की स्पेलिंग, फिर टीचर ने जो बताया अंदर तक हिल जाएंगे- देखें वीडियो

Drama peaks as #MCDElections2022 come closer, #AAP corporator turns Anil Kapoor from Bollywood movie Nayak.

AAP corporator Hasib Al Hassan Jumps into a drain in East Delhi to clean it, takes a milk bath later. 😂😂 pic.twitter.com/COU0F09pDD

— ˥¡HOW ∀ᴚʇOH˥∀W🇮🇳 मोहिल मल्होत्रा🇮🇳 (@TRULYMM8) March 22, 2022