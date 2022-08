Viral Video: उत्तर प्रदेश में पुलिस को परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता का विरोध करते हुए एक पुलिस कांस्टेबल का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो क्लिप में कांस्टेबल मनोज कुमार कहते हैं, ‘जो खाना दिया जा रहा है, वह ऐसा है जिसे एक जानवर भी नहीं खा सकता है, लेकिन हमें खिलाया जाता है. यह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और डीसीपी द्वारा किया गया घोटाला है. इन लोगों के माध्यम से पुलिसकर्मियों को घटिया गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराया जाता है.’Also Read - Naag Nagin Love Video: रेस्टोरेंट में प्रेम करने पहुंच गए नाग-नागिन, आगे जो हो गया कभी देखा नहीं होगा- देखें वीडियो

उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद कि उनके लिए पौष्टिक आहार सुनिश्चित करने के लिए पुलिसकर्मियों को दिए जाने वाले भत्ते में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, खराब गुणवत्ता वाला भोजन दिया जा रहा है. हालांकि पुलिस मेस मैनेजर ने कहा कि कुमार भोजन की गुणवत्ता को लेकर बेवजह हंगामा करते थे.

‘Government makes us work for 12-12 hours and gives such food in return’

Manoj Kumar, a constable of UP Police posted at Firozabad Headquarters, narrated his agony with tears.@firozabadpolice @Uppolice #zerodha pic.twitter.com/LLAssKWSMY

