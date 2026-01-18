Hindi Viral

Viral Video: बाइक के साथ उड़कर स्टंट करने लगा शख्स, मगर ऐसा गिरा सारे दांत निकल पड़े | देखें वीडियो

Viral Video Today: वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स खाली सड़क पर तेज रफ्तार से बाइक दौड़ाता है. उसके चेहरे पर जबरदस्त आत्मविश्वास दिखाई पड़ता है. मानो खुद को सुपर स्टंटमैन समझ बैठा है.

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह में लोग अपनी जान तक जोखिम में डालने से नहीं चूक रहे हैं. लाइक और व्यूज पाने के लिए किए जा रहे खतरनाक स्टंट अब लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान होने के साथ-साथ गुस्से में भी नजर आ रहे हैं. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स खाली सड़क पर तेज रफ्तार से बाइक दौड़ाता है. उसके चेहरे पर जबरदस्त आत्मविश्वास दिखाई पड़ता है. मानो खुद को सुपर स्टंटमैन समझ बैठा है. कुछ ही सेकंड बाद वह बाइक से स्टंट दिखाने लगता है और आगे का पहिया हवा में उठाकर सिर्फ एक पहिए पर बाइक चलाने की कोशिश करता है. हालांकि यह खतरनाक करतब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है.

अचानक बिगड़ गया बैलेंस

स्टंट के दौरान अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ जाता है और युवक जोरदार तरीके से सड़क पर गिर पड़ता है. बाइक के साथ-साथ वह खुद भी कई फीट तक सड़क पर घिसटता हुआ नजर आता है. गिरने की रफ्तार इतनी तेज थी कि हादसे में उसके गंभीर रूप से घायल होने की आशंका जताई जा रही है. मानो बेचारे के साथ दांत टूट पड़े. राहत की बात यह रही कि उस वक्त सड़क पर पीछे से कोई अन्य वाहन नहीं आ रहा था, वरना हादसा और भी भयावह हो सकता था. इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @mdtanveer87 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के साथ मजाकिया कैप्शन लिखा गया है, ‘एक मिलियन व्यूज पाने के लिए वीडियो बनाया था, अब 2 मिलियन पहुंच गया है.‘ महज 17 सेकंड के इस वीडियो को अब तक लाखों बार देखा जा चुका है और सैकड़ों यूजर्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

क्या बोले नेटिजन्स

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने युवक की लापरवाही पर नाराजगी जताई है. एक यूजर ने लिखा, ‘व्यूज के चक्कर में अपनी जान से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए.’ वहीं दूसरे ने कहा, ‘ऐसे स्टंट करने वालों को सबक मिलना जरूरी है.’ एक अन्य यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, ‘अब जिंदगी में दोबारा स्टंट करने की हिम्मत नहीं करेगा.’ यह वीडियो एक बार फिर इस बात की चेतावनी देता है कि सोशल मीडिया पर थोड़ी सी शोहरत पाने के लिए की गई लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है.

