'हम गलत थे बहुत खूबसूरत है भारत', मुंबई घूमने आए विदेशी कपल का कैसे हुआ हृदय परिवर्तन | देखें VIDEO
Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मुंबई घूमने आए एक विदेशी कपल ने भारत को लेकर अपनी सोच बदलने की बात स्वीकार की है. कपल ने साफ कहा कि भारत आने से पहले उनकी जो धारणा थी, वह गलत निकली और यहां आकर उन्हें एक बिल्कुल अलग और खूबसूरत अनुभव हुआ.
भारत में सुनी गलत बातें
इंस्टाग्राम पर ‘theveggiesontour’ नाम के अकाउंट से शेयर किए गए इस वीडियो में कंटेंट क्रिएटर पैट और जूलिया ने मुंबई यात्रा के अपने अनुभव साझा किए हैं. वीडियो में पैट बताते हैं कि भारत आने से पहले उन्होंने ऑनलाइन कई नकारात्मक बातें पढ़ी और सुनी थीं. उन्हें लगा था कि पर्यटक स्थलों पर उन्हें परेशान किया जाएगा या असहज स्थितियों का सामना करना पड़ेगा. लेकिन मुंबई पहुंचने के बाद उनका अनुभव इससे बिल्कुल उलट रहा.
किसी से नहीं हुई परेशानी
पैट ने कहा कि शहर में किसी ने भी उन्हें परेशान नहीं किया और लोगों का व्यवहार बेहद विनम्र रहा. उन्होंने यह भी बताया कि अगर आप किसी चीज में रुचि नहीं दिखाते और शालीनता से मना कर देते हैं, तो लोग आपकी बात का सम्मान करते हैं. उनके अनुसार इंटरनेट पर दिखाई जाने वाली तस्वीर भारत की पूरी सच्चाई नहीं दर्शाती है.
कपल ने की भारत की तारीफ
वीडियो में कपल ने मुंबई के काला घोड़ा इलाके स्थित ऐतिहासिक एल्फिंस्टन कॉलेज की इमारत की भी तारीफ की. उन्होंने इसकी गॉथिक वास्तुकला को बेहद सुंदर और प्रभावशाली बताया. कैप्शन में कपल ने लिखा कि भारत के बारे में उनकी सोच गलत थी और यहां का सकारात्मक माहौल, दोस्ताना लोग और जीवंत संस्कृति ने उन्हें प्रभावित किया.
इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो
View this post on Instagram
क्या बोले नेटिजन्स
वीडियो वायरल होने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी. लोगों ने कपल की सराहना करते हुए कहा कि वे भारत की वास्तविक तस्वीर दिखा रहे हैं. कुछ यूजर्स ने उन्हें भारत के अन्य राज्यों और शहरों की भी यात्रा करने का सुझाव दिया, ताकि वे देश की विविधता को और करीब से जान सकें. कुल मिलाकर, इस वीडियो ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि भारत को समझने के लिए यहां आकर अनुभव करना जरूरी है.