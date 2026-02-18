  • Hindi
  • Viral
  • Viral Video Today We Had To Wash Dishes In Australia Tour Pakistan Hockey Captain Shakeel Butt Said

VIDEO: पाकिस्तानी खिलाड़ियों से धुलवाए बर्तन, कप्तान ने कहा- 13 घंटे अकेले बैठे रहे हम | देखें वीडियो

पाकिस्तानी टीम के कप्तान ने कहा कि उन्हें एयरपोर्ट पर 13 घंटे तक इंतजार करना पड़ा. इसके बाद टीम को बर्तन तक धोने पर मजबूर होना पड़ा.

Published date india.com Published: February 18, 2026 2:00 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Pakistan hockey Team Video

पाकिस्तान हॉकी टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है. वीडियो में टीम के कप्तान शकील अम्माद बट (Captain Shakeel Ammad Butt) खुद कैमरे पर गंभीर आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि टीम को सिडनी एयरपोर्ट पर करीब 13 घंटे तक बिना किसी व्यवस्था के इंतजार करना पड़ा.

कप्तान के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं था. ना ही आगे की यात्रा और ठहरने की स्पष्ट व्यवस्था थी. कप्तान ने कहा कि खिलाड़ी लंबे समय तक एयरपोर्ट पर बैठे रहे. मालूम हो वायरल वीडियो में कुछ खिलाड़ी अपनी परेशानी साझा करते नजर आते हैं, जिससे मामला और भी तूल पकड़ता दिख रहा है.

सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हो रही है जिसमें कप्तान कहते हैं कि खिलाड़ियों को बाद में अपने खाने-पीने का इंतजाम खुद करना पड़ा. इतना ही नहीं बर्तन तक खुद धोने पड़े. यह दावा सामने आते ही सोशल मीडिया पर #PakistanHockey ट्रेंड करने लगा. कई यूजर्स ने इसे ‘राष्ट्रीय टीम का अपमान’ बताया. वहीं बड़ी तादाद में नेटिजन्स ने खेल प्रबंधन पर सवाल खड़े किए है.

मालूम हो वीडियो के वायरल होते ही पाकिस्तान में खेल प्रशासन को लेकर बहस छिड़ गई है. पूर्व खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने भी इसपर प्रतिक्रिया दी है. हालांकि खबर लिखे जाने तक संबंधित अधिकारियों की तरफ से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है.

एक्स पर देखें वीडियो

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और पाकिस्तान हॉकी टीम की व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. वीडियो एक्स पर @NEWSDAILY123 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.