भगवान के नाम पर पास कर दो प्लीज, परीक्षा में उत्तर की जगह ये क्या लिख आया छात्र | देखें वीडियो

Viral Video Today: पोस्ट के कैप्शन में बताया गया कि कॉपी जांचते समय थ्योरम और सॉल्यूशन की उम्मीद थी, लेकिन अंदर से नोट और शायरी मिली.

Published date india.com Published: February 23, 2026 3:54 PM IST
Viral Video Today
वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/Instagram)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक छात्र की आंसर शीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान भी किया है और हंसी से लोटपोट भी कर दिया है. दावा किया जा रहा है कि यह मामला 10वीं कक्षा की गणित परीक्षा से जुड़ा है, जहां एक छात्र ने सवाल हल करने की बजाय कॉपी के अंदर 200 रुपये का नोट रख दिया और उसके साथ मजेदार शायरी लिख डाली.

अकेले शख्स को पकड़कर पीटने लगे दो यात्री, दिल्ली मेट्रो का ये वीडियो सचमुच चौंका देगा | देखें

वीडियो में क्या कुछ दिखा

वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि जैसे ही टीचर ने कॉपी खोली, उसमें से नोट दिखाई पड़ा. नोट के ऊपर छात्र ने लिखा था, ‘चल मेरी कॉपी गुरु के पास, इच्छा होगी तो करेगा पास.’ इसके अलावा उसने शिक्षक से नंबर बढ़ाने की अपील करते हुए कुछ और लाइनें भी लिखीं. छात्र ने गणित के सवाल हल करने के बजाय इमोशनल और अजीब संदेशों के जरिए नंबर पाने की कोशिश की.

टीचर का भी दिमाग घूम गया

मालूम हो छात्र के पेपर से जुड़ा ये वीडियो इंस्टाग्राम पर nocturnal_bird नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. पोस्ट के कैप्शन में बताया गया कि कॉपी जांचते समय थ्योरम और सॉल्यूशन की उम्मीद थी, लेकिन अंदर से नोट और शायरी मिली. कैप्शन में मजाकिया अंदाज में लिखा गया कि ‘अलजेब्रा जीरो, पर एटीट्यूड हीरो.’ साथ ही यह भी कहा गया कि अब समझ नहीं आ रहा कि मैथ्स का पेपर चेक करें या इनकम टैक्स विभाग को बुलाएं.

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि ‘पास कर दो सर’, जबकि कुछ यूजर्स ने हंसने वाले इमोजी के साथ अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की. कुछ लोगों ने इसे छात्रों के तनाव और परीक्षा के दबाव से जोड़कर भी देखा. उनका कहना है कि कई बार छात्र मजाक या भावनात्मक अपील के जरिए शिक्षक का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं.

