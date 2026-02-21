By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Viral Video: महिला ने अखिलेश यादव से कही ऐसी बात, आते ही हर तरफ छा गया ये वीडियो
Viral Video Today: वायरल वीडियो में देखेंगे कि अखिलेश यादव किसी शादी समारोह में पहुंचे हैं तभी एक महिला उनके पास पहुंच गई.
Viral Video Today: सोशल मीडिया की दुनिया में कब क्या ट्रेंड करने लग जाए, कहा नहीं जा सकता. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसमें एक महिला ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से ऐसी बात कह दी कि पूरा माहौल ही बदल गया. वीडियो सामने आते ही लोग इसे शेयर करने लगे और देखते ही देखते यह क्लिप हर प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई.
सपा प्रमुख को देखते ही टूट पड़ी भीड़
बताया जा रहा है कि यह वीडियो किसी शादी समारोह का है, जहां अखिलेश यादव शामिल होने पहुंचे थे. जैसे ही लोगों को उनके आने की खबर मिली, फोटो और वीडियो लेने वालों की भीड़ लग गई. इसी दौरान एक महिला मोबाइल लेकर अपनी बारी का इंतजार कर रही थी.
महिला ने कही गजब की बात
जब उसे लगा कि कहीं मौका हाथ से न निकल जाए, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि भइया, मेरे कैमरा में देख ल्यो एक बार. महिला की इस सादगी भरी बात पर अखिलेश यादव भी रुक गए. उन्होंने कैमरे की ओर देखकर वीडियो बनवाया और महिला के साथ फोटो भी खिंचवाई. बस फिर क्या था, यही छोटा सा पल सोशल मीडिया पर छा गया.
इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो
View this post on Instagram
क्या बोले नेटिजन्स
वीडियो वायरल होते ही लोगों ने कमेंट सेक्शन में जमकर प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा कि बहुत ही सरल और जमीन से जुड़े नेता हैं. दूसरे ने कहा कि ऐसी सादगी बहुत कम देखने को मिलती है. वहीं कई लोगों ने महिला को प्यार से ‘भाभी जी’ कहकर संबोधित किया. मालूम हो कि वीडियो को हजारों-लाखों बार देखा जा चुका है और शेयर का सिलसिला लगातार जारी है.
सोशल मीडिया पर अक्सर बड़े नेताओं के औपचारिक अंदाज वाले वीडियो देखने को मिलते हैं. ऐसे में यह सहज और हल्का-फुल्का पल लोगों को पसंद आ गया. महिला की बेबाक अपील और नेता की सरल प्रतिक्रिया ने इस वीडियो को खास बना दिया.