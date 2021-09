Viral Video Today: सोशल मीडिया में कब क्या वायरल हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है. इस समय किचन में खाना बना रही एक महिला का वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है. इसमें खाना बनाते समय महिला के सिर में आग लग गई और काफी समय तक उसे पता तक नहीं चला. हैरान कर देने वाले इस वीडियो को अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हजारों लाखों बार देखा जा चुका है और नेटिजन भी इसपर जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. वीडियो को ट्विटर पर Best Videos नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.Also Read - Dog Ka Funny Video: अचानक अजीब हरकत करने लगा डॉगी, फिर जो दिखा हंसी नहीं रुकेगी | देखिए ये मजेदार वीडियो

46 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला किचन में खाना बना रही है. इस बीच वो गैस के ठीक नीचे दराज खोलकर कुछ सामान निकालने लगी. वीडियो में देखा जा सकता है कि इससे महिला के बालों में आग लग गई. हैरानी की बात है कि काफी देर तक महिला को पता भी ना चला कि उसके बाल जल रहे हैं. Also Read - PM Candidate Ka Video: खुद को पीएम उम्मीदवार बता प्रचार कर रहा ये शख्स, नाम सुन लिया आ जाएंगे चक्कर | देखिए ये वीडियो

वीडियो में देखा जा सकता है कि बाल में आग लगने के बाद महिला किचन में यहां वहां चल रही है. इस बीच वो दोबारा भोजन बनाने में जुट गई है. हालांकि थोड़ी देर बाद महिला को आभास हुआ कि उसका सिर जल रहा है. उसने तुरंत हाथ सिर पर जल रही आग को बुझाया. Also Read - Ladke Ka Dance: हाहाकारी डांस दिखाने की कोशिश कर रहा था लड़का, पर बन गया हंसी का पात्र | देखिए ये मजेदार Video

यहां देखें वीडियो-

This girl is on fire 🔥 pic.twitter.com/qgIRtxgF3j

— Best Videos 🎥🔞 (@CrazyFunnyVidzz) September 19, 2021