Viral Video: मुंबई के वसई रोड रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सतर्कता की वजह से एक बुजुर्ग महिला की जान बच गई. दरअसल, पालघर जिले के वसई रेलवे स्टेशन में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में 71 वर्षीय एक महिला का पैर फिसल गया और वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गई. हालांकि वहां मौजूद लोगों की सूझबूझ से महिला की जान बच गई. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.Also Read - Bakri Ka Funny Video: मैदान में घोड़े के साथ मस्ती करने लगीं बकरियां, फिर किया कुछ ऐसा हंसी ना रुकेगी | देखिए वीडियो

उन्होंने बताया कि तेलंगाना के हैदराबाद की रहने वाली महिला शनिवार शाम करीब पांच बजे भावनगर-काकीनाडा स्पेशल ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया और वह प्लेटफॉर्म गैप में फंस गई. न्यूज एजेंसी ANI द्वारा शेयर किये गए घटना के CCTV फुटेज में दो यात्रियों को महिला की ओर दौड़ते हुए और उसे तेजी से खींचते हुए देखा जा सकता है. इसके बाद कुछ पुलिसकर्मी भी उसकी मदद के लिए आगे आते हैं. Also Read - Neend Ne Marva Diya: मेट्रो में सीट नहीं मिली तो गेट पर ही सो गया शख्स, फिर जो हुआ हंसी ना रुकेगी | देखिए ये मजेदार Video

#WATCH | Maharashtra: Passengers saved a woman from falling under a moving train at Vasai Road Railway Station, yesterday.

(Source: CCTV at the railway station) pic.twitter.com/SBvmCWWAeU

— ANI (@ANI) September 19, 2021