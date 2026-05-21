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Viral Video Trending Video Today Man Bought Chicken On Emi And Then Paid Installment Of Rs 20 Rupee Per Day Emi Par Chicken Khareed Laya Banda Dekhiye Funny Video

VIDEO: पैसे पूरे नहीं थे तो EMI पर ही खरीद लिया मुर्गा, मालिक बोला 20 रुपये रोज देने होंगे | देखिए वीडियो

Viral Video Today: मजेदार वीडियो में देखेंगे कि शख्स सचमुच ईएमआई पर मुर्गा खरीदने पहुंच गया. उसने पहले 80 रुपये दिए और 20 रुपये रोज की किश्त बांध दी.

ईएमआई पर मुर्गा लेने पहुंचे शख्स का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. (Photo/Instagram)

Viral Video Today: सोशल मीडिया की दुनिया अपने आप में बहुत मजेदार है. यहां हर रोज कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. कभी ऐसा कुछ नजर आता है जो हैरान करता है, तो कई बार हंसी रोकना तक मुश्किल होता है. अभी ठीक वैसा ही एक वीडियो सामने आया है जो बहुत मजेदार भी होने वाला है. वायरल वीडियो एक ऐसे शख्स से जुड़ा है जिसका चिकन खाने का बहुत मन हुआ. मगर जेब में पूरे पैसे ना होने पर शख्स खासा परेशान हो गया. अब ना चाहते हुए भी शख्स ने पूरी बात दुकानदार को बताई. मुर्गा बेच रहे शख्स ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी और एक जबरदस्त हल निकाला. हैरान होंगे मुर्गे के मालिक ने शख्स को ईएमआई पर चिकन देने का मन बना लिया.

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ईएमआई पर खरीद लाया मुर्गा

अब इसके बाद जो कुछ होता है सबकुछ कैमरे में कैद है. इसमें देखेंगे कि मालिक के हाथ में मुर्गा है और शख्स सामने खड़ा है. शख्स बताता है कि उसके सामने सलीम भाई खड़े हैं, जो ईएमआई पर मुर्गा खरीदने आए थे. मालिक ने बताया कि मुर्गे की कुल कीमत 200 रुपये हैं और शख्स ने 80 रुपये जमा किए हैं. बताया गया कि मुर्गा खरीदने के बाद शख्स 20 रुपये रोज ईएमआई भरेगा. फ्रेम में आगे देखेंगे कि दोनों पक्षों की रजामंदी के बाद मुर्गा ग्राहक को दे दिया जाता है. इसके बाद उससे नई योजना के बारे में सवाल पूछा जाता है. अब शख्स नई स्कीम की तारीफ करते हुए मुर्गा अपने घर ले जाता है.

यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

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क्या बोले नेटिजन्स

मालूम हो ईएमआई पर मुर्गा खरीदने पहुंचे शख्स का ये वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर खूब छाया हुआ है. इसपर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. वीडियो इंस्टाग्राम पर digitalaqilkhan नाम के हैंडल से भी शेयर किया है. स्पष्ट करें कि वीडियो साफतौर पर किसी प्रैंक का हिस्सा नजर आता है. इसे सिर्फ मनोरंजन के लिए ही देखा जाना चाहिए. इंडिया डॉट कॉम हिंदी वीडियो की सत्या की पुष्टि नहीं करता है.

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