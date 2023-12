Viral Video: गुरुग्राम में 1 हजार रुपये में दो डोसा-एक प्लेट इडली, लोग बोले- कहां लुट गए भाई!

स्ट्रीट फूड खाने का अपना अलग ही मजा है, इसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है. अगर उसमें भी इडली और बडा सांभर जैसे आइटम हो तो बात ही अलग है. इन सब को खाने के लिए बाहर हम कितना ही पैसा खर्च देते है, कभी हमें खाने में स्वाद आता है, तो कभी लगता है कि पैसा वेस्ट गया. सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जहां स्ट्रीट साइड एक प्लेट इडली और दो डोसा इतना महंगा है जिसकी कीमत सुन आप भी दंग रह जाएंगे.

वायरल हो रहा वीडियो गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट का है जहां एक शख्स ने दो डोसा और एक प्लेट इडली का आर्डर दिया, हैरानी की बात ये है कि खाने की कीमत 1,000 रुपये चुकानी पड़ी. वायरल हो रहे वीडियो को देख नेटिजन्स काफी शॉक रह गए. इसका आर्डर आशीष सिंह नाम के व्यक्ति ने किया था. आशीष ने बताया कि उन्होंने गुरुग्राम के 32वें एवेन्यू में कर्नाटक कैफे से एक प्लेट इडली और दो डोसा ऑर्डर किया. इसके लिए कैफे ने उन्हें हजार रुपये का बिल थमा दिया. वे इस बात से ज्यादा निराश थे कि खाने में कोई स्वाद नहीं और डोसा और इडली इतना महंगा.

उन्होंने शिकायती लहजे में लिखा- एक तो 30 मिनट इंतजार करना पड़ा, ऊपर से जो डोसा और इडली थमाई वो मजेदार नहीं थी. आशीष आगे कहते हैं, यहां आने पर सिर्फ लोकेशन और वाइब का भुगतान करना है. उन्होंने आगे लिखा- गुड़गांव क्रेजी है. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा लोग इसे खाने के लिए इतने पैसे खर्च करने को तैयार हैं. उन्होंने लोगों से अच्छे और उचित कीमत वाले डोसा प्लेस के सुझाव भी मांगे

Bc gurgaon is crazy, spent 1K on two Dosa and idli after waiting for 30 min.

Suggest good and reasonably priced dosa places. pic.twitter.com/HYPPK6C07U

— Ashish Singh (@ashzingh) December 4, 2023