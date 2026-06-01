Viral Video: आपे से बाहर हो गया विदेशी बॉक्सर, पुलिस पकड़ने आई तो उन्हीं से भिड़ गया | देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर विदेशी बॉक्सर का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें जिस तरह का सीन दिखाई दिया वो वाकई होश उड़ा देगा.

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Photo: Instagram Video

Viral Video: इंटरनेट पर सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां कब क्या देखने को मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता. यहां डांस से लेकर स्टंट और फाइट से जुड़े वीडियो भी खूब देखने को मिलते हैं. फिलहाल एक विदेशी बॉक्सर का वीडियो सामने आया है, जिसने नशे में हंगामा मचा दिया. वीडियो थाईलैंड में किसी जगह का बताया जा रहा है. इसमें कथित तौर पर नशे में धुत पूर्व रूसी बॉक्सर सार्वजनिक स्थान पर जमकर हंगामा करता दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि उसका व्यवहार बेहद आक्रामक था और वह आसपास मौजूद लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया.

विदेशी बॉक्सर ने किया हंगामा

वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि बॉक्सर किस तरह सड़क हंगामा कर रहा है. स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उसे काबू में करने के लिए कई पुलिस टीम को मौके पर पहुंचना पड़ा. हालांकि यह भी देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मियों को उसे रोकने और नियंत्रित करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा. बताया जा रहा है कि वह शारीरिक रूप से बहुत ताकतवर था और लगातार विरोध कर रहा था. इस वजह से कुछ समय तक घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर देखिए:

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पुलिस को भी किया तंग

वायरल क्लिप में दिखाई देता है कि कई पुलिस अधिकारी मिलकर उस कथित बॉक्सर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह लगातार छूटने और विरोध करने का प्रयास करता है. उसकी ताकत और आक्रामकता के कारण पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. वीडियो देखने वाले कई लोगों ने इस घटना की तुलना किसी एक्शन फिल्म के दृश्य से की है. कई लोगों ने पुलिसकर्मियों के धैर्य और संयम की भी सराहना की, जिन्होंने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की और आसपास मौजूद लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया. स्पष्ट कर दें कि खबर वायरल वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर लिखी गई है. इंडिया डॉट कॉम हिंदी इसकी किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं करता है. वीडियो को newsin2mins नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से भी शेयर किया गया है.