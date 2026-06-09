Viral Video: 'मैं कमस खाता हूं खाना बिल्कुल शाकाहारी है...' विदेशी वेटर ने ऐसे दूर किया इंडियन गर्ल का शक | देखें वीडियो

Viral Video: दुनिया के कई देशों में शाकाहारी लोगों के लिए समस्याएं आती हैं. बहुत मुश्किल से ही वे स्वादिष्ट शाकाहारी खाना ढूंढकर खा पाते हैं. रेस्टोरेंट में अगर वे वेज खाना ऑर्डर भी कर दें फिर भी उनके मन में कई तरह का शक उत्पन्न होता रहता है. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर हर तरफ वायरल हो रहा है. इसमें एक इंडियन गर्ल वियतनाम के किसी रेस्टोरेंट में गई. वहां खाना ऑर्डर करके भी उसकी मन में दुविधाएं शुरू हो गई. फिर उसकी सारी शंकाओं को वहां के एक वेटर ने शानदार तरीके से दूर किया. अब इस मौके का वीडियो खूब ध्यान खींच रहा है.
वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक भारतीय लड़की रेस्टोरेंट में बैठी हुई है. उसने अपने लिए कोई स्वादिष्ट भोजन ऑर्डर किया. जब टेबल पर उसका खाना पहुंचा तो उसके मन में कई तरह की शंकाएं उठने लगीं. उसने तुरंत वेटर को बुलाया और पूछा कि किया ये खाना पूरी तरह से वेजीटेरियन है. इस पर वेटर ने कहा कि बिल्कुल वेजीटेरियन है. इस पर लड़की फिर पूछती है कि मतलब इसमें कोई मीट, कोई फिश ऑयल, अंडा नहीं है? लड़की परेशानी को देखते हुए वेटर कहता है, मैं कसम खाता हूं कि ऐसा ही है. मुझे लग रहा था कि आप नर्वस हैं. पर मैं कसम खाता हूं कि खाने वेजीटेरियन ही है.
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इंडियन गर्ल को जिस तरह से विदेशी रेस्टोरेंट के वेटर ने समझाया उससे वो संतुष्ट हो गई. इसके लिए उसने उसे धन्यवाद भी दिया. लड़की का यह वीडियो जिसने भी देखा वेटर की तारीफ करने लगा. क्योंकि ज्यादातर शाकाहारी लोगों के साथ ये दिक्कतें आती ही हैं. इससे कई लोग रिलेट भी कर पा रहे हैं. वायरल वीडियो वियतनाम के हनोई में स्थित ट्रेन स्ट्रीट जगह का बताया जा रहा है. वीडियो को the_balanced_ph नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. इसे लाखों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं.