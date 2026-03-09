By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
वर्ल्ड कप जिताने में सिराज ने क्या भूमिका निभाई? खिलाड़ी का जवाब सुनकर हंसी नहीं रुकेगी | देखें ये VIDEO
भारत के विश्व कप विजेता बनने के बाद स्पोर्ट्स प्रेजेंटर ने मोहम्मद सिराज से सवाल पूछा कि टीम को जिताने में उनका कितना बड़ा योगदान था.
Cricket Ka Viral Video: टी-20 वर्ल्ड कप (ICC Men’s T20 World Cup 2026) जीतने के बाद जब भारतीय टीम जश्न में डूबी हुई थी, तब मोहम्मद सिराज की भी खुशी का ठिकाना नहीं था. मैदान पर तिरंगा लेकर सिराज भारत की जीत के जश्न में डूबे नजर आए. टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत के बाद सिराज से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इसमें टीम इंडिया के तेज गेंदबाज से जब पूछा गया कि उन्होंने भारत को विश्व कप जिताने में क्या भूमिका निभाई, तो उन्होंने ऐसा मजेदार जवाब दिया कि वहां मौजूद लोग भी हंस पड़े.
ये भी पढ़ें- 2026 में दुनिया के 10 सबसे सुरक्षित देश, लिस्ट में चौंकाने वाले नाम भी शामिल
क्या बोले मोहम्मद सिराज
वायरल वीडियो में देखेंगे कि मैदान पर मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव मौजूद हैं. दोनों बहुत खुश हैं. स्पोर्ट्स प्रेजेंटर उनसे टूर्नामेंट में अनुभवों से जुड़े सवाल पूछते हैं. इसी क्रम में पूछा जाता है कि प्लेइंग इलेवन से बाहर थे मगर उनका टीम के लिए रोल कितना बड़ा रहा था. अब सवाल के जवाब में मोहम्मद सिराज ने इतना मजेदार जवाब दिया जिसे सुनकर हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगा. सिराज ने मजेदार जवाब देते हुए कहा, ‘हम लोगों को बहुत पड़ा रोल है. बाहर बैठकर हम लोगों ने पानी पिलाया.’ फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जिसे देखकर शायद ही कोई हंसी रोक पाएगा.
एक्स पर देखें वीडियो
Mohammed Siraj and Kuldeep Yadav share their emotions after being crowned champions. ❤️#Champions #INDvNZ pic.twitter.com/Omqg91W4nr
— Star Sports (@StarSportsIndia) March 8, 2026
मैच जिताने में हर खिलाड़ी का योगदान
सिराज ने कहा कि भले ही वह हर मैच की प्लेइंग इलेवन में नहीं थे, लेकिन टीम के लिए बाहर से योगदान देना भी उतना ही जरूरी होता है. सिराज ने आगे कहा कि बाहर बैठने वाले खिलाड़ी लगातार नेट्स में गेंदबाजी करते हैं, मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को प्रैक्टिस कराते हैं और जरूरत पड़ने पर मैदान पर पानी भी पहुंचाते हैं. उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी के तौर पर खेलने की इच्छा जरूर रहती है, लेकिन जब बात टीम कॉम्बिनेशन की होती है तो सबसे पहले टीम का हित देखा जाता है. मालूम हो वीडियो एक्स पर @StarSportsIndia नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.