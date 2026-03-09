  • Hindi
वर्ल्ड कप जिताने में सिराज ने क्या भूमिका निभाई? खिलाड़ी का जवाब सुनकर हंसी नहीं रुकेगी | देखें ये VIDEO

भारत के विश्व कप विजेता बनने के बाद स्पोर्ट्स प्रेजेंटर ने मोहम्मद सिराज से सवाल पूछा कि टीम को जिताने में उनका कितना बड़ा योगदान था.

मोहम्मद सिराज का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. (Photo/X)

Cricket Ka Viral Video: टी-20 वर्ल्ड कप (ICC Men’s T20 World Cup 2026) जीतने के बाद जब भारतीय टीम जश्न में डूबी हुई थी, तब मोहम्मद सिराज की भी खुशी का ठिकाना नहीं था. मैदान पर तिरंगा लेकर सिराज भारत की जीत के जश्न में डूबे नजर आए. टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत के बाद सिराज से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इसमें टीम इंडिया के तेज गेंदबाज से जब पूछा गया कि उन्होंने भारत को विश्व कप जिताने में क्या भूमिका निभाई, तो उन्होंने ऐसा मजेदार जवाब दिया कि वहां मौजूद लोग भी हंस पड़े.

क्या बोले मोहम्मद सिराज

वायरल वीडियो में देखेंगे कि मैदान पर मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव मौजूद हैं. दोनों बहुत खुश हैं. स्पोर्ट्स प्रेजेंटर उनसे टूर्नामेंट में अनुभवों से जुड़े सवाल पूछते हैं. इसी क्रम में पूछा जाता है कि प्लेइंग इलेवन से बाहर थे मगर उनका टीम के लिए रोल कितना बड़ा रहा था. अब सवाल के जवाब में मोहम्मद सिराज ने इतना मजेदार जवाब दिया जिसे सुनकर हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगा. सिराज ने मजेदार जवाब देते हुए कहा, ‘हम लोगों को बहुत पड़ा रोल है. बाहर बैठकर हम लोगों ने पानी पिलाया.’ फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जिसे देखकर शायद ही कोई हंसी रोक पाएगा.

एक्स पर देखें वीडियो

मैच जिताने में हर खिलाड़ी का योगदान

सिराज ने कहा कि भले ही वह हर मैच की प्लेइंग इलेवन में नहीं थे, लेकिन टीम के लिए बाहर से योगदान देना भी उतना ही जरूरी होता है. सिराज ने आगे कहा कि बाहर बैठने वाले खिलाड़ी लगातार नेट्स में गेंदबाजी करते हैं, मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को प्रैक्टिस कराते हैं और जरूरत पड़ने पर मैदान पर पानी भी पहुंचाते हैं. उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी के तौर पर खेलने की इच्छा जरूर रहती है, लेकिन जब बात टीम कॉम्बिनेशन की होती है तो सबसे पहले टीम का हित देखा जाता है. मालूम हो वीडियो एक्स पर @StarSportsIndia नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

