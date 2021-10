Viral Video: सोशल मीडिया में हर रोज हजारों लाखों की संख्या वीडियो देखे और अपलोड किए जाते हैं. इनमें कुछ तो आते ही छा जाते हैं और लंबे समय तक देखे जाते हैं. इस समय एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है. वीडियो एक स्कूबा डाइवर (Scuba Diver) से जुड़ा है और पानी के अंदर उसके साथ जो कुछ हुआ शायद ही किसी ने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया हो. दरअसल गोताखोर जैसी ही समुंद्र की गहराई में पहुंचा एक ग्रे सील (Grey Seal) तुरंत उसके पास पहुंच गई और गले से लगा लिया.Also Read - Chacha Ka Gussa: पेट्रोल टैंकर पलटा तो तुरंत बाल्टी लेकर पहुंच गए बुजुर्ग, फिर जो हुआ देखकर हंसी नहीं रुकेगी | देखिए ये Video

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोताखोर का नाम का बेन बर्विल (Ben Burville) है, जो ब्रिटेन के मशहूर अंडरवाटर कैमरामैन हैं. बर्विल हाल ही समुद्र के भीतर बेहतरीन पलों को कैमरे में कैद कर रहे थे तभी ग्रे सील उनके पास पहुंच गई. उसने बर्विल को तुरंत गले लगा लिया और फ्लिपर से उन्हें स्नेह करने लगी. स्कूबा डाइवर बर्विल ने बताया कि वो करीब बीस सालों से उत्तरी सागर के उस क्षेत्र में स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं. इससे आसपास के ग्रे सील से बहुत परिचित हो गए थे. Also Read - Billi Aur Murgi Ki Ladai: मुर्गी को कमजोर समझ झपट पड़ी बिल्ली, फिर जो हुआ यकीन नहीं करेंगे | देखिए Video

वायरल हो रहे करीब एक मिनट के वीडियो में देखा जा सकता है कि बेन बर्विल समुद्र के भीतर हैं और कैमरा ऑन है. तभी बड़ी सी ग्रे सील उनके पास पहुंची और अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया. वीडियो में ये दृश्य देखना काफी भावनात्मक लगता है. इसमें देख सकते हैं कि बर्विल भी उसकी उसकी पीठ पर हाथ फैर रहे हैं, वहीं ग्रेल सील फ्लिपर से मानो उन्हें पुचकार रही रही हो. Also Read - Doggy Ka Dance: डीजे पर डॉगी ने किया ऐसा हाहाकारी डांस, देखकर हो जाएंगे हैरान | Video हुआ Viral

यहां देखें वीडियो-

This diver caught an adorable moment on video when a wild grey seal swam up and hugged him underwater. Ben Burville says he has been scuba diving in that area of the North Sea for nearly 20 years, and has become very familiar with the local seals as a result. pic.twitter.com/HtXOcAnPdU

— NowThis (@nowthisnews) October 14, 2021