Viral Video: फिल्मों में शायद आपने ये सीन देखा हो कि कोई रईस परेशान होकर समुद्र में पैसा फेंक रहा हो…पर असर जिंदगी में ऐसे सीन नहीं देखने को मिलते. पर हाल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में ये दावा किया गया है कि इसमें दिख रहा शख्स अमेरिका का फेमस रैपर कोडक ब्लैक है.

वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि रैपर पानी में डॉलर फेंक रहा है. वो डॉलर की गड्डियां उठा रहा है और उन्हें पानी में फेंक रहा है.

इसके बाद एक दूसरे वीडियो में वो टॉयलट में डॉलर्स फेंक रहा है और फिर फ्लश कर रहा है. वीडियोज को 1 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं.

वीडियोज को सोशल मीडिया पर My Mixtapez अकाउंट से शेयर किया गया है. पहला वीडियो शेयर करते हुए लिखा,

Kodak Black gets on a boat and throws around $100K into the ocean

Kodak Black gets on a boat and throws around $100K into the ocean 🌊 pic.twitter.com/LFcVJlbm6R — My Mixtapez (@mymixtapez) June 30, 2021

फिर, दूसरा वीडियो शेयर करते हुए लिखा,

Kodak Black flushing money down the toilet

Kodak Black flushing money down the toilet 🚽🤯 pic.twitter.com/w9idEeUFxr — My Mixtapez (@mymixtapez) June 30, 2021

लोग इन वीडियो पर गजब के कमेंट्स कर रहे हैं. मीम्स भी शेयर किए जा रहे हैं. कई लोगों ने लिखा कि ज्यादा थे तो हमें दे देते, फेंकने की क्या जरूरत है.