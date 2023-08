Viral: जोमैटे की मदद से लड़की ने पूर्व प्रेमी को सदमे में पहुंचा दिया, ऑर्डर खुद करती और पैसे उससे मांगते | देखिए

Viral: फूड डिलीवरी एप्स के जरिए लाखों लोग खाना ऑर्डर करते हैं. लेकिन कई बार कुछ अजीब घटनाएं भी घट जाती है. कोई फूड ऑर्डर करके उसे रिसीव नहीं करता है तो कोई खाने के बदले पैसे देने से ही मना कर देता है. लेकिन फूड डिलीवरी एप्स से जुड़ी अभी जो खबर सामने आ रही है वो हर किसी को चौंका रही है. दरअसल, ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो ने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है. ट्वीट में कंपनी ने अंकिता नाम की लड़की से गुजारिश की है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कैश ऑन डिलीवरी पर खाना ना भेजे. इसके पीछे की वजह भी कंपनी ने बताई है.

जोमैटो कंपनी ने भोपाल की रहने वाली लड़की अंकिता के लिए ट्वीट किया है. कंपनी ने लिखा है: “भोपाल की अंकिता कृपया अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कैश ऑन डिलीवरी पर खाना भेजना बंद करें. यह तीसरी बार है. जब वह भुगतान करने से इनकार कर रहा है.” जोमैटो कंपनी का कहना है कि अंकिता नाम की लड़की अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लगातार कैश ऑन डिलीवरी पर खाना भेज रही है मगर हर बार वो पैसे देने से इनकार कर देता है. जोमैटो का यह ट्वीट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.