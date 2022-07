Viral: नौकरी मिलना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है. किसी को कॉलेज से निकलते ही जॉब मिल जाती है तो कई सालों तक जॉब की तलाश में भटकते रहते हैं. इस दौरान लोग कई तरह के तरीके भी अपनाते हैं जिससे उन्हें जॉब मिल जाए. अब एक शख्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसने जोमैटो डिलीवरी बॉय बनकर कंपनियों को अपना रेज्यूमे भेजने का काम किया है. जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर आई सुर्खियों में आ गई. शख्स का नाम अमन खंडेलवाल है और उसने कंपनियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जोमैटो डिलीवरी बॉय का ड्रेस पहना और पेस्ट्री बॉक्स में कंपनियों को अपना रेज्यूमे दे आया. अमन का यह तरीका लोगों का काफी पसंद आ रहा है.Also Read - Viral: नजफगढ़ के नाले में मरी हुई मिलीं सैकड़ों मछलियां, अचानक हुई मौतों का अभी सुलझ नहीं पाया रहस्य

अमन खंडेलवाल ने ट्विटर पर दो तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो जोमैटो डिलीवरी बॉय की ड्रेस में नजर आ रहे हैं. और दूसरी तस्वीर में मिठाई का डिब्बा दिख रहा है. उस पर लिखा हुआ है, "अधिकतर रेज्यूमे का अंत कूड़ेदान में होता है, पर मेरा वाला आपके पेट में जाएगा." अमन खंडेलवाल ने तस्वीरों को शेयर कर लिखा है, "जोमैटो डिलीवरी बॉय का ड्रेस पहनकर मैंने अपना रेज्यूमें पेस्ट्री बॉक्स में डिलीवर किया. इसे मैंने बेंगलुरु के कई स्टार्टअप्स के पास भेजा है." उन्होंने आगे बताया है कि वो किसी अच्छे संस्थान में मैनेजमेंट ट्रेनी रोल की खोज कर रहे हैं.

Thank you for all the support

Currently I am looking for a management trainee or APM role at a good organization.

Here is my linkedin profile : https://t.co/hQQi4hMmaA

— Aman Khandelwal (@AmanKhandelwall) July 3, 2022