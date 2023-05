Fact Check: सचमुच विराट कोहली ने दी राहुल गांधी को कर्नाटक में जीत की बधाई ?

Virat Kohli Instagram Story Fact Check: कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इसमें कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है. पार्टी ने 224 विधानसभा सीटों में से 135 सीटें जीत ली हैं. वहीं चुनाव में भाजपा को तगड़ा झटका लगा है और पार्टी 66 सीटों पर सिमट गई. चुनाव में क्षेत्रीय दल जेडीएस को भी नुकसान हुआ है, जिसकी सीट संख्या घटकर 19 रह गई. मालूम हो कि शनिवार को शाम तक जैसे ही कांग्रेस जीत बिल्कुल स्पष्ट हो गई. तब इसके बाद सोशल मीडिया में एक स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हुआ.

वायरल स्क्रीनशॉट विराट कोहली की इंस्टाग्राम स्टोरी का बताया गया, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर लगी है. दावा किया गया कि कांग्रेस की बंपर जीत के बाद विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर कर राहुल गांधी को जीत की बधाई दी. शेयर किए गए स्क्रीनशॉट पर कैप्शन लिखा है, ‘द मैन, द मिथ, द लीडर, राहुल गांधी.’ सोशल मीडिया में स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी. लोगों ने इसे विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच विवाद से भी जोड़कर देखा गया. पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी गौतम भाजपा सांसद भी हैं.

ट्विटर पर चेन्नई मीम्स @MemesChennai नाम के हैंडल स्क्रीनशॉट शेयर कर लिखा गया कि इंस्टाग्राम पर विराट कोहली की डिलीट हो चुकी स्टोरी.

डॉक्टर नीमो यादव @niiravmodi नाम के हैंडल से लिखा गया कि विराट कोहली इज ऑन फायर. उम्मीद है कि वो इसे डिलीट नहीं करेंगे.