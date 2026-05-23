  • Hindi
  • Viral
  • Virat Kohli Travis Head Video Kohli Aur Head Ki Ladai Google Trends Virat Kohli And Travis Head Fight Video Going Viral In Srh Vs Rcb Match

Virat Kohli Travis Head Video: विराट कोहली और ट्रेविस हेड में हुई जुबानी जंग, मैच के बाद और बढ़ गया झगड़े का लेवल | देखें वीडियो

Virat Kohli Travis Head Video: सोशल मीडिया पर विराट कोहली और ट्रेविस हेड की फाइट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Published date india.com Published: May 23, 2026 1:11 PM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Virat Kohli Travis Head Video

Virat Kohli Travis Head Video: सोशल मीडिया पर सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच हुए मैच के कुछ दृश्य जमकर वायरल हो रहे हैं. इसमें विराट कोहली और ट्रेविस हेड के बीच तनाव दिख रहा है. मैच एसआरएच (SRH) ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आरसीबीसी (RCB) को 55 रनों से हराया. मैच के दौरान विराट कोहली और ट्रेविस हेड के बीच जुबानी जंग देखने को मिली. हालांकि, मैच खत्म होने के बाद भी कोहली का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने हेड से हाथ तक नहीं मिलाया.

कोहली और हेड में तनाव

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि मैच के बाद कोहली सनराइजर्स हैदराबाद के बाकी सभी खिलाड़ियों से हाथ मिलाते हैं, लेकिन वह हेड की तरफ देखते तक नहीं हैं. हालांकि, हेड ने विराट से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे भी बढ़ाया, लेकिन वह एसआरएच के सलामी बल्लेबाज को नजरअंदाज करके आगे निकल गए. सोशल मीडिया पर इस बर्ताव के लिए कोहली की जमकर आलोचना हो रही है.

एक्स पर देखिए वायरल वीडियो:

आपस में उलझे दोनों

दरअसल, मैच के दौरान कोहली और ट्रेविस हेड आपस में उलझते हुए दिखाई दिए. पहली पारी में ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद कोहली ने काफी आक्रामक जश्न मनाया था, जो हेड को पसंद नहीं आया था. इसके बाद आरसीबी की पारी के दौरान कोहली वेंकटेश अय्यर द्वारा लगाए जा रहे चौके-छक्कों के बाद हेड की तरफ देखते हुए बार-बार तंज कसते हुए नजर आए. हेड भी शांत नहीं रहे और उन्होंने भी इशारों-इशारों में विराट को जवाब दिया. एक वीडियो में विराट हेड को उनके सामने गेंदबाजी करने की चुनौती देते हुए भी नजर आए.

हैदराबाद की धाकड़ बल्लेबाजी

राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए एसआरएच ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 255 रन लगाए. अभिषेक शर्मा ने 22 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से 56 रन बनाए. वहीं, ईशान किशन ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 46 गेंदों में 79 रनों की दमदार पारी खेली. हेनरिक क्लासेन ने महज 24 गेंदों का सामना करते हुए 51 रन बनाए.

जीत ना सकी आरसीबी

256 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 200 रन ही बना सकी. टीम की ओर से रजत पाटीदार ने 56 रनों की कप्तानी पारी खेली, जबकि वेंकटेश अय्यर ने 19 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके और चार छक्कों की मदद से 44 रन बनाए. वहीं, क्रुणाल पांड्या 41 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सके. (इनपुट: आईएएनएस)

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.