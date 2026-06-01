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Virat Kohli Viral Video: विराट कोहली ने बोलकर लगाया छक्का, देखकर दंग रह गए साथी खिलाड़ी | देखिए

Virat Kohli Viral Video: सोशल मीडिया पर विराट कोहली का यह वीडियो जिसने भी देखा दंग रह गया. इस पर नेटिजन्स भी खूब रिएक्ट कर रहे हैं

Written by: Nandan Singh
Published: June 1, 2026, 11:15 AM IST
Virat Kohli Viral Video
Photo Credit: rohit01_vlog/Instagram

Virat Kohli Viral Video: विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया. फाइनल मैच में आरसीबी की जीत के हीरो विराट कोहली रहे. कोहली ने 42 गेंदों में नाबाद 75 रनों की दमदार पारी खेली और टीम को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई. मैच के दौरान ही उन्होंने ऐसा कुछ किया अब उनका वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. उन्होंने मैच खत्म होने से ठीक पहले डगआउट की तरफ इशारा किया कि वो छक्का लगाकर मैच खत्म करेंगे.

कोहली ने कहकर जड़ा छक्का

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब आरसीबी को जीत के लिए 5 रन की जरूरत थी. तब कोहली ने छक्का लगाकर मैच खत्म करने का इशारा किया. मगर अगली बॉल पर उनके बल्ले से 4 रन निकले. अब टीम को जीतने के लिए 1 रन की जरूरत थी. उसी दौरान विराट कोहली ने छक्का जड़ दिया और शानदार तरीके से मैच को खत्म कर दिया. उनके इस आत्मविश्वास को देखकर हर किसी के होश उड़े हुए हैं. यूजर्स का कहना है कि कोई कैसे बोलकर छक्का लगा सकता है. वीडियो को rohit01_vlog नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से भी शेयर किया गया है.

और पढ़ें: VIDEO: अभ्यास में कोहली ने लगा दी छक्कों की झड़ी, आसमानी शॉट देख हिल गए खिलाड़ी | देखिए

यहां देखिए वायरल वीडियो:

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लगा दी रिकॉर्ड्स की झड़ी

विराट कोहली ने नाबाद 75 रन की पारी के दौरान कई बड़े रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए. उन्होंने आईपीएल करियर का सबसे तेज अर्धशतक गुजरात टाइटंस के खिलाफ फाइनल मुकाबले में लगाया. कोहली ने अपना अर्धशतक सिर्फ 25 गेंदों में पूरा किया. यह आईपीएल के फाइनल मुकाबले में संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक भी रहा. कोहली ने 75 रनों की नाबाद पारी में 9 चौके और 3 छक्के लगाए.

टीम के लिए सबसे ज्यादा रन

विराट का प्रदर्शन इस पूरे सीजन शानदार रहा और वह आरसीबी की तरफ से आईपीएल 2026 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. कोहली ने इस सीजन 16 मुकाबलों में 165 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 675 रन बनाए. कोहली लगातार चार सीजन में 600 से अधिक रन बनाने वाले आईपीएल इतिहास के पहले बल्लेबाज बने. विराट को उनके दमदार प्रदर्शन के लिए ‘मैन ऑफ द मैच’ भी चुना गया. (इनपुट: आईएएनएस)

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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