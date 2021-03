Volcano Video: ज्वालामुखी फटने की खबरें तो आपने काफी पढ़ी होंगी पर क्या ज्वालामुखी के लावा को बहते हुए भी देखा है? लावा का लाइव वीडियो काफी वायरल हो रहा है. Also Read - Lion Death Video: जंगल में चौड़ा होकर घूम रहा था बब्बर शेर, तभी आया हार्ट अटैक, चंद मिनटों में मौत

जिस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, वो आइसलैंड का बताया जा रहा है. ये आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक से 32 किमी दूर है. Also Read - Aishwarya की हमशक्ल Aamna Imran ने सलमान खान के गाने पर शेयर किया वीडियो, माशाअल्लाह! देखते रह गए सभी

ये वीडियो सोशल मीडिया पर IAS Supriya Sahu ने शेयर किया है. शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

Here is an incredible footage of a volcano erupting in Iceland captured by Bjorn Steinbekk who flew his drone directly over the lava from the Fagradalsfjall volcano near Iceland’s capital, Reykjavik. Amazing planet Earth

देखें वीडियो-

फगराडल्स पहाड़ पर मौजूद ये ज्वालामुखी इसलिए खास है क्योंकि इसमें करीब 800 साल बाद विस्फोट हुआ है. इसमें से इतना लावा निकल रहा है कि इसे 32 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है.

आसपास के लोगों को काफी पहले ही सतर्क कर दिया गया था. यहां भूकंप आने के बाद इसका अंदेशा जताया जा रहा था कि ज्वालामुखी में विस्फोट हो सकता है.