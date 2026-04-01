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वाघा बॉर्डर पर BSF जवान ने पाकिस्तानी सैनिक के सामने किया कुछ ऐसा, सोशल मीडिया पर Video हो गया Viral

BSF Jawan Viral Video: वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान BSF जवान और पाक रेंजर के बीच मजेदार पल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

Published date india.com Updated: April 1, 2026 11:17 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
wagah border video
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BSF Jawan Viral Video: पंजाब में स्थित वाघा-अटारी बॉर्डर से एक मजेदार वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो रोज होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह का है, जहां भारत और पाकिस्तान के जवान अपने-अपने अंदाज में परेड करते हैं. आमतौर पर यह समारोह काफी जोश और अनुशासन से भरा होता है, लेकिन इस बार एक हल्का-फुल्का पल कैमरे में कैद हो गया. यही वजह है कि लोग इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं और खूब शेयर भी कर रहे हैं.

Highlights

  • वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट के दौरान BSF जवान का मजेदार अंदाज वीडियो वायरल हुआ.
  • पाक रेंजर की नकल कर भारतीय जवान ने बनाया माहौल हल्का, लोग खूब पसंद कर रहे.
  • सोशल मीडिया पर छाया वीडियो, यूजर्स बोले देशभक्ति के साथ दिखा मजेदार और अलग अंदाज.

जवानों के बीच दिखा मजेदार अंदाज

इस वीडियो में BSF के एक जवान और Pakistan Rangers के एक गार्ड के बीच हल्की मस्ती देखने को मिलती है. पाकिस्तानी गार्ड परेड के दौरान बार-बार उछलता नजर आता है. इसे देखकर भारतीय जवान पहले इशारे से मजाक करता है और फिर उसी स्टाइल को कॉपी करता है, लेकिन थोड़े ज्यादा मजेदार तरीके से. इसके बाद वह अपने हाथों की मसल्स भी दिखाता है, जिससे पूरा माहौल हल्का और दिलचस्प हो जाता है. वहां मौजूद लोग भी इस पल को देखकर मुस्कुरा उठते हैं.

सोशल मीडिया पर क्यों हो रहा ट्रेंड

इस वीडियो को लोगों ने इसलिए भी पसंद किया क्योंकि यह थोड़ा अलग और रिलेटेबल है. आमतौर पर बॉर्डर से जुड़ी खबरें काफी गंभीर होती हैं, लेकिन यह वीडियो एक अलग साइड दिखाता है. वीडियो में बैकग्राउंड में म्यूजिक भी जोड़ा गया है, जिससे यह और ज्यादा एंटरटेनिंग लग रहा है. इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर यह क्लिप तेजी से वायरल हो रही है. खासकर युवाओं को यह वीडियो काफी पसंद आ रहा है क्योंकि इसमें फन और देशभक्ति दोनों का अच्छा मिक्स देखने को मिलता है.

देखें Video:

बीटिंग रिट्रीट समारोह क्या है?

वाघा-अटारी बॉर्डर पर हर दिन शाम को बीटिंग रिट्रीट समारोह होता है. यह परंपरा 1959 से चली आ रही है. इसमें दोनों देशों के जवान मिलिट्री स्टाइल में परेड करते हैं, तेज कदमों से मार्च करते हैं और आखिर में अपने-अपने देश का झंडा नीचे उतारते हैं. यह समारोह भले ही थोड़ा प्रतिस्पर्धा वाला लगता है, लेकिन यह दोनों देशों के बीच एक तय तरीके से होने वाली गतिविधि भी है. इसे देखने के लिए हर दिन बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं, खासकर टूरिस्ट और युवा.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मजेदार वीडियो

इस वीडियो की खास बात यह है कि इसमें सख्ती के बीच हल्की मुस्कान देखने को मिलती है. ऐसे पल यह दिखाते हैं कि हर स्थिति में इंसानियत और हल्कापन बना रह सकता है. जो लोग घूमने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए वाघा बॉर्डर का यह समारोह एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है. यहां आपको देशभक्ति का माहौल भी मिलेगा और कुछ यादगार पल भी देखने को मिल सकते हैं. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों को सिर्फ एंटरटेन नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें इस जगह को देखने के लिए भी प्रेरित कर रहा है.

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Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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