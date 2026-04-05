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VIDEO: धरती से दिखा चांद की ओर जा रहे Artemis 2 का शानदार नजारा! चार एस्ट्रोनॉट्स हैं सवार
Artemis 2 Video: अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में एक नया अध्याय शुरू हो गया है. नासा का आर्टेमिस 2 मिशन चार अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर चांद की ओर बढ़ रहा है. जिसका वीडियो भी सामने आया है.
Artemis 2 News Update: इंसान एक बार फिर चांद की ओर निकाल चुका है. हाल ही में आर्टेमिस 2 अंतरिक्ष यान को तारों के बीच अपना रास्ता बनाते हुए देखा गया, जिसमें चार एस्ट्रोनॉट्स सवार हैं. शनिवार (4 अप्रैल, 2026) को कैद किए गए एक शानदार टाइम-लैप्स वीडियो में, ओरियन स्पेसक्राफ्ट (जिसका नाम ‘इंटीग्रिटी’ है) अंतरिक्ष के घने अंधेरे में एक चमकते हुए सितारे की तरह आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया.
यह फुटेज उस ऐतिहासिक पल का गवाह है, जिसमें चार बहादुर अंतरिक्ष यात्री चांद का चक्कर लगाने के मिशन पर निकले हैं. सीधी भाषा में कहें तो, आर्टेमिस 2 पिछले 50 से भी ज्यादा सालों में इंसान को चांद के पास भेजने वाला पहला मिशन है.
चांद के चारों ओर लगाएंगे चक्कर
इससे पहले जो आर्टेमिस 1 मिशन गया था, उसमें कोई इंसान नहीं था. वह सिर्फ मशीनों और सिस्टम को चेक करने के लिए था. लेकिन इस बार, यान के अंदर असली क्रू मौजूद है. इस टीम में चार एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो चांद के चारों ओर चक्कर लगाएंगे और फिर वापस धरती पर लौट आएंगे.
यह मिशन इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि यह साबित करेगा कि गहरे अंतरिक्ष के सफर के दौरान हमारा यान इंसानों को सुरक्षित रख सकता है या नहीं. ध्यान रहे, यह टीम अभी चांद पर उतरेगी नहीं, बल्कि सिर्फ उसके करीब से गुजरकर रास्ता साफ करेगी ताकि भविष्य के मिशन में वहां लैंडिंग की जा सके.
Today’s Artemis II: Integrity on its way to the Moon. Time-lapse covering the period from 08:05:32 to 09:24:34 UTC on 2026-04-04. pic.twitter.com/Gkkd7U2siv
— s2a systems (@s2a_systems) April 4, 2026
हम धरती से इस यान को कैसे देख सकते हैं?
अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी दूर स्पेस में हमें यह दिखेगा कैसे? दरअसल, ‘इंटीग्रिटी’ यान की ऊपरी सतह धातु की बनी है, जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है. जैसे-जैसे यह हमारी धरती से दूर जाता है, यह एक स्थिर लेकिन चलते हुए रोशनी के बिंदु जैसा दिखता है.
एक आम आदमी के लिए यह किसी तेज चलते सितारे या सैटेलाइट जैसा लग सकता है. लेकिन इसकी चाल आम सैटेलाइट्स से अलग होती है, क्योंकि यह धरती की कक्षा में घूमने के बजाय सीधे चांद की तरफ बढ़ रहा है. बड़े टेलिस्कोप और खास फोटोग्राफी तकनीक की मदद से वैज्ञानिक इसकी हर हलचल पर नजर रख रहे हैं.
‘टाइम-लैप्स’ क्यों मायने रखता है?
‘टाइम-लैप्स’ असल में घंटों की मेहनत और मूवमेंट को कुछ ही सेकंड्स में दिखाने का एक कलात्मक तरीका है. वैज्ञानिकों और हम जैसे आम लोगों के लिए, यह वीडियो इस बात का सबूत है कि यान बिल्कुल सही रास्ते पर है. यह इंसानी इंजीनियरिंग का एक जीता-जागता करिश्मा है.
उस वीडियो के हर एक सेकंड का मतलब है, हजारों किलोमीटर का सफर. नासा ने इस मुश्किल अंतरिक्ष विज्ञान को एक आसान वीडियो में बदलकर हम सबको इतिहास बनते देखने का मौका दिया है. तो अगली बार जब आप रात को आसमान की तरफ देखें, तो याद रखिएगा कि कहीं दूर सितारों के बीच इंसान एक बार फिर इतिहास रचने निकल पड़ा है.