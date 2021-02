Wedding Gift Video: शादी में तोहफों की भरमार होती है. लोग अजब-गजब तोहफे देते हैं. जिनमें से कई बेहद मजेदार होते हैं. ऐसा ही एक वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है. Also Read - Petrol And Diesel Price: इन देशों में 2-4 रुपये प्रतिलीटर बिक रहा पेट्रोल, किन 10 देशों में दाम है सबसे कम

इस वीडियो में दूल्हे को उसके दोस्त ऐसा तोहफा देते हैं जिसे देख दुल्हन हंस-हंसकर लोटपोट हो जाती है.

वीडियो तमिलनाडु का है. यहां एक कपल को उसके दोस्तों ने शादी पर अनोखे तोहफे दे डाले.

किसी ने पेट्रोल का कैन, किसी ने गैस सिलेंडर तो किसी ने प्याज तोहफे में दी. ये देख मंच पर मौजूद सभी लोग हंसने लगे. दुल्हन का तो हंसते हुए बुरा हाल हो गया.

ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. लोग ये देखकर हैरान रह गए हैं कि दोस्त ऐसा कुछ भी कर सकते हैं.

ये वीडियो सोशल मीडिया पर @manraj_mokha ने शेयर किया. शेयर करते हुए लिखा,

Couple gets Petrol, Gas Cylinder and Onions as a Wedding Gift in Tamilnadu.

Couple gets Petrol, Gas Cylinder and Onions as a Wedding Gift in Tamilnadu. pic.twitter.com/IWxqDRXy1s — बेरोजगार मनराज सिंह (@manraj_mokha) February 18, 2021

गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल, डीजल की कीमतें काफी बढ़ी हैं. सोशल मीडिया पर मीम्स की बरसात भी हो रही है.