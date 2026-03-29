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वीकेंड पर काम क्यों करूं? सैलरी तो 5 दिन की...छुट्टी के दिन काम करने के लिए बोला तो भड़क गया कर्मचारी
Weekend Work Culture: कई कंपनियां वीकेंड पर अपने कर्मचारियों से काम करने के लिए कहती हैं, जो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता. इन दिनों सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है.
Weekend Work Culture: आजकल कॉर्पोरेट लाइफ काफी बिजी होती जा रही है. रोज के टारगेट, मीटिंग और प्रोजेक्ट पूरे करने के बाद भी लोगों को आराम का समय मुश्किल से मिलता है. पहले वीकेंड को आराम और पर्सनल टाइम के लिए माना जाता था, लेकिन अब धीरे-धीरे वीकेंड पर काम करना भी आम बात बनता जा रहा है. कई कंपनियों में अब यह एक्स्ट्रा काम नहीं, बल्कि नौकरी का हिस्सा जैसा लगने लगा है. इसी मुद्दे पर एक यूजर ने अपना अनुभव शेयर किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है.
वीकेंड पर काम करने का ट्रेंड?
सोशल मीडिया पर शेयर की गई इस पोस्ट में एक बड़ी कंपनी का मामला सामने आया. इसमें बताया गया कि कैसे कंपनियां अब वीकेंड पर काम को नॉर्मल बना रही हैं. यूजर ने लिखा कि उसने हाल ही में नई नौकरी जॉइन की थी और शुरुआत में ही मैनेजर ने साफ कर दिया कि क्लाइंट के काम के लिए वीकेंड पर भी काम करना पड़ेगा. यानी पांच दिन का वर्क शेड्यूल अब धीरे-धीरे खत्म होता नजर आ रहा है और लोग लगातार काम के दबाव में रहते हैं.
एम्प्लॉई ने रखा अपना स्टैंड
यूजर ने इस बात से सहमत होने के बजाय अपनी बात साफ तरीके से रखी. उसने कहा कि उसे सिर्फ पांच दिन की सैलरी मिलती है, इसलिए वीकेंड उसका पर्सनल टाइम है. उसने विनम्रता से मना कर दिया कि वह वीकेंड पर काम नहीं कर सकता. लेकिन मैनेजर ने कहा कि कंपनी में सभी ऐसा करते हैं और उसे भी करना होगा. जब यूजर ने फिर भी मना किया, तो मामला बढ़ गया और बात सीनियर मैनेजमेंट तक पहुंच गई.
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सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन
इस पोस्ट पर लोगों ने अलग-अलग रिएक्शन दिए. कई यूजर्स ने उस कर्मचारी का समर्थन किया और कहा कि बदलाव ऐसे ही शुरू होता है. कुछ लोगों ने कहा कि हमारी लाइफ सिर्फ काम तक सीमित नहीं होनी चाहिए, हमें अपने शौक और परिवार के लिए भी समय चाहिए. वहीं कुछ यूजर्स ने यह भी बताया कि भारत में जॉब मार्केट ऐसा है जहां कई लोग वीकेंड पर काम करने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए कंपनियां भी दबाव बनाती हैं.