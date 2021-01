दुनिया में ऐसे कई केस होते हैं, जो किसी को भी हैरान कर दें. ऐसा ही एक मामला 81 साल की दादी की शादी सामने आया है. शादी तक तो बात ठीक थी, पर अगर वो 35 साल के लड़के से शादी करे तो कुछ न कुछ अटकेगा ही. ऐसा हुआ है लंदन में. जानें क्या है पूरा मामला. Also Read - Modern Bra will open only by clapping | अब ताली बजाते ही खुल जाएंगी "ब्रा"

दरअसल, ब्रिटेन की ये दादी शादी करके सुर्खियों में आ गई है. इनका नाम है आइरिस जोन्स. ये महिला तब सुर्खियों में आई जब इसने एक ऐसे लड़के से शादी की जो शायद इसके पोते की उम्र का है.

इस महिला को ITV ने एक शो के लिए बुलाया था. जहां इसने अपने रिश्ते के बारे में खुलासा लिया. इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वे चाहकर भी अपने पति के साथ नहीं रह पा रही हैं.

उसके पति इस समय मिस्र में रहते हैं. दोनों की फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी और फिर उन्होंने शादी कर ली थी.

दोनों ने साथ में अच्छा वक्त बिताया और उनके पति मिस्र लौट गए. लेकिन अब उनके पति को ब्रिटेन आने के लिए वीजा मिलने में कई कारणों से देरी हो रही है.

जोन्स कहती हैं कि वे इस डर में जी रही हैं कि पति से बिना मिले ही मर जाएंगी.

जोन्स के पति का नाम है मोहम्मद अहमद. दोनों ने मिस्र में काफी समय साथ बिताया था. पिछले साल नवंबर में शादी की थी. उन्होंने इस मौके पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी अपील की है कि उनके पति को वीजा दिया जाए.