Weird Food: ब्लू ओसियन डोसे का ऐसा स्वाद, जिसे देख फूड लवर्स भी सदमे में!

खाने के आइटम्स को लेकर लोग अक्सर एक्सपेरिमेंट करते नजर आते हैं. कहीं कोई मैगी को दुध में मिलाकर बनाते तो कोई आम को अंडे के साथ मिक्स करने का एक्सपेरिमेंट करते नजर आता है. कहते हैं खाने के साथ लोगों का इमोशन भी जुड़ा होता है और ऐसे में कोई इसके असल स्वाद के साथ कोई छेड़छाड़ करे तो? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. वीडियो में दिख रहा शख्स छत्तीसगड़ के रायपुर का है. जहां एक शख्स ने ब्लू ओसियन डोसा इंट्रोड्यूस किया है. चौंक गए न?

ब्लू ओसियन डोसा देख आप भी दंग रह जाएंगे. सामान्य तौर पर हम सब ने मसाला डोसा. पनीर डोसा , प्लेन डोना और साथ ही मिक्स डोसा खाया है. लेकिन वायरल हो रहे इस डोसे ने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है.जिसे लेकर फूड क्रिटिक्स और ब्लॉगर्स के बीच नई बहस देखने को मिल रही है.

वायरल हो रहे वीडियो को देख कुछ लोगों ने शेफ की क्रिएटिविटी की तारीफ की तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी है जो डिश के साथ की गई छेड़छाड़ को गलत बता रहे हैं. ओसियन डोसा का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक शेफ ब्लू बैटर तवे पर डालता है, इसके ऊपर मायोनीज, चीज और सॉस के कई अन्य सामग्रियों को इसमें डालकर डोसे पर फैला देता है

— Shashi Iyengar | Accredited Metabolic Health Coach (@shashiiyengar) December 25, 2023