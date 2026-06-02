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Weird Food Video: कुछ नहीं मिला तो शख्स ने एवाकाडो का ही बना दिया चोखा, फिर ऐसे चटकारे लिए सोच नहीं सकते | देखें वीडियो

Weird Food Video: सोशल मीडिया पर जैसे ही यह वीडियो शेयर किया गया गोली की स्पीड से वायरल हो गया. इसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे.

Written by: Nandan Singh
Published: June 2, 2026, 9:46 AM IST
Avocado Ka Chokha
Photo: pp_pagalipriti/Instagram

Weird Food Video: सोशल मीडिया पर कब क्या देखने को मिल जाए पहले से कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता. कुछ नजारे जहां आंखों को सुकून देते हैं तो कुछ होश ही उड़ा देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है. इसमें एवाकाडो से जुड़ा सीन दिखाया गया है. आमतौर पर पूरी दुनिया में एवाकाडो टोस्ट बनाया जाता है. इसे काफी हेल्दी भी माना जाता है. मगर अब एक इंडियन शख्स ने इसे पूरी तरह देसी अंदाज में पेश कर दिया. इस अनोखे एक्सपेरिमेंट को देखकर लोग हैरान भी हैं और मजेदार रिएक्शन भी दे रहे हैं.

एवाकाडो का चोखा

वायरल वीडियो में एक शख्स एवाकाडो को बिल्कुल देसी स्टाइल में तैयार करता नजर आ रहा है. सबसे पहले वह एवाकाडो को अच्छे से मैश करता है. इसके बाद उसमें बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक मिलाता है. लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब वह इसमें सरसों का तेल डालकर इसे चोखे जैसा फ्लेवर दे देता है. यह पूरी प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनने वाला चोखा तैयार किया जाता है. इसके बाद वह इस एवाकाडो चोखे को बड़े मजे से रोटी के साथ खाता नजर आता है.

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इंस्टाग्राम पर देखिए यह वायरल वीडियो:

देखकर चौंके नेटिजन्स

वीडियो में ये भी देख सकते हैं कि उसकी थाली में चावल भी दिखाई देता है, जिससे साफ है कि उसने इसे पूरी तरह भारतीय भोजन का रूप दे दिया है. नजारे को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. कुछ लोग इसे क्रिएटिव और दिलचस्प प्रयोग बता रहे हैं, तो कुछ इसे देखकर हैरान हैं कि एवाकाडो का ऐसा इस्तेमाल भी हो सकता है. कई यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब एवाकाडो भी देसी बन गया है. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय खाने की खासियत ही यही है कि हम किसी भी चीज को अपने स्वाद के हिसाब से ढाल लेते हैं. वीडियो पर इसी तरह के रिएक्शन लगातार पोस्ट हो रहे हैं. इसे pp_pagalipriti नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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