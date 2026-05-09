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What Happen When Iranian Boy Reunites With Classmates In China After Two Months

मौत को हराकर स्कूल पहुंचा मासूम बच्चा, देखते ही गले लगाकर रोने लगे छात्र | देखें वीडियो

वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर लाखों लोगों का दिल जीत लिया है. सोशल मीडिया पर लोग इसे दोस्ती, मासूमियत और इंसानियत की सबसे खूबसूरत तस्वीर बता रहे हैं.

ईरानी छात्र का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Viral Video Today: ईरान से सामने आया एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर रहा है. वीडियो में एक छोटा बच्चा लंबे समय बाद अपने स्कूल पहुंचता है. जैसे ही वह क्लासरूम में दाखिल होता है, वहां मौजूद बच्चे अपनी सीट छोड़कर उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं. कोई उसे गले लगाता है तो किसी की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं. यह नजारा देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी भावुक हो गए हैं. बताया जा रहा है कि बच्चे का नाम रादिन है, जो अपने परिवार के साथ कुछ समय पहले छुट्टियां मनाने ईरान गया था. शुरुआत में यह एक सामान्य ट्रिप थी, लेकिन अचानक वहां हालात बिगड़ गए और युद्ध जैसे माहौल के कारण वह वापस नहीं लौट सका. इस दौरान उसके स्कूल के दोस्त और टीचर लगातार उसकी सलामती की दुआ करते रहे.

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देखते ही झूम उठी क्लास

करीब दो महीने तक रादिन का अपने स्कूल से कोई संपर्क नहीं हो पाया. उसके दोस्त रोज उसके लौटने का इंतजार करते थे. फिर अचानक एक दिन वह स्कूल पहुंच गया. वीडियो में दिखता है कि जैसे ही बच्चे उसे देखते हैं, पूरा क्लासरूम खुशी और इमोशन से भर जाता है. कई छात्र उसे पकड़कर रोने लगते हैं और बार-बार वेलकम बैक कहते नजर आते हैं.

लाखों लोगों का दिल जीत लिया

इस वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर लाखों लोगों का दिल जीत लिया है. सोशल मीडिया पर लोग इसे दोस्ती, मासूमियत और इंसानियत की सबसे खूबसूरत तस्वीर बता रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि युद्ध सबसे ज्यादा बच्चों की जिंदगी और उनका बचपन छीन लेता है. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि इतने कठिन हालात के बाद बच्चे का सुरक्षित लौटना किसी चमत्कार से कम नहीं है.

यहां एक्स देखें वीडियो

Early this year, Radin, an Iranian boy studying in China, returned to his homeland with his family for what was meant to be a simple winter break. On February 25, he sent a WeChat message to his teacher, promising, “I’ll be back for class in 20 days!” His words were filled with… pic.twitter.com/rrfAhUdo07 — AL-fira (@UlyssesFinn) May 6, 2026

वीडियो में सबसे खास बात बच्चों की सच्ची भावनाएं हैं. बिना कुछ कहे उनके चेहरे सबकुछ बयान कर देते हैं. यही वजह है कि यह क्लिप तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसे साल के सबसे इमोशनल वीडियो में से एक बता रहे हैं.

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