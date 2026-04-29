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VIDEO: बिहार में AC कोच को ही बना दिया जनरल डिब्बा, सोते हुए यात्रियों को भी उठाकर बैठाने लगे लोग
वायरल वीडियो ट्रेन से जुडा है, जहां का सफर आमतौर पर सुकून और आराम के लिए जाना जाता है. बात AC कोच की हो तो क्या ही कहा जाए. मगर इसमें जो कुछ नजर आता है वो हैरान ही कर देगा.
Viral Video Today: सोशल मीडिया की अजब-गजब दुनिया में हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. मगर अभी एक ऐसा वीडियो सामने जो आया सचमुच हैरान कर देगा. वायरल वीडियो ट्रेन से जुडा है, जहां का सफर आमतौर पर सुकून और आराम के लिए जाना जाता है. बात AC कोच की हो तो क्या ही कहा जाए. मगर क्या हो जब उसी AC कोच में आपको जनरल कोच जैसी ठसाठस भीड़ मिल जाए? वायरल वीडियो में इसी अजीब और परेशान करने वाली स्थिति को दिखाया गया है.
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यात्रियों ने एसी कोच को बना दिया जनरल डिब्बा
वीडियो में साफ नजर आता है कि AC कोच के अंदर इतनी भीड़ घुस चुकी है कि लोगों के खड़े होने तक की जगह नहीं बची. जिन यात्रियों ने आराम से सफर करने के लिए महंगा टिकट खरीदा था, वही अब अपने ही सीट पर बैठने के लिए जूझते दिखाई दे रहे हैं. हालत ऐसी होती है कि कुछ लोग तो सो रहे यात्रियों को भी उठाकर जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इस वायरल क्लिप में शोर-शराबा, धक्का-मुक्की और अफरा-तफरी का माहौल साफ महसूस होता है. कई यात्री परेशान होकर इधर-उधर खड़े हैं, जबकि कुछ लोग जबरन सीटों पर कब्जा जमाने की कोशिश में लगे हैं.
क्या बोले नेटिजन्स
वीडियो बनाने वाले शख्स ने इस हालात पर सवाल उठाते हुए इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद ये तेजी से फैल गया. वायरल वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी कम दिलचस्प नहीं हैं. कुछ यूजर्स इसे सिस्टम की बड़ी चूक बता रहे हैं तो कुछ यात्रियों के व्यवहार पर ही सवाल उठा रहे हैं. कुछ लोगों ने रेलवे प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग भी की है.
एक्स पर देखें वीडियो
An AC coach in the train passing through Bihar.
What is this @AshwiniVaishnaw ?? pic.twitter.com/DTxBPzj6vd
— Kapil (@kapsology) April 27, 2026
मालूम हो वायरल वीडियो अभी तक हजारों की संख्या में व्यूज और लाइक बटोर चुका है. इसपर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. वीडियो एक्स पर @kapsology नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.