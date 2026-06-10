क्या है 370 रुपये वाली बिरयानी का पूरा मामला, जिस पर मुंबई पुलिस ने इशारों में समझा दिया कानून

पूरा विवाद एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो के वायरल वीडियो से शुरू हुआ. वीडियो में दर्शकों के बीच बैठे एक शख्स ने 370 रुपये की बिरयानी खरीदने का जिक्र करते हुए महिलाओं और रिश्तों को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी, जिसे बड़ी संख्या में लोगों ने आपत्तिजनक माना.

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पूरा विवाद एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो के वायरल वीडियो से शुरू हुआ. (photo/X)

Trending News Today: सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से 370 रुपये की एक बिरयानी चर्चा का विषय बनी हुई है. मामला इतना बढ़ गया कि अब इसमें मुंबई पुलिस की भी एंट्री हो गई. हालांकि पुलिस ने किसी का नाम लिए बिना ऐसा संदेश दिया, जिसे लोग कानून और सहमति यानी कंसेंट पर सीधी सीख मान रहे हैं. पूरा विवाद एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो के वायरल वीडियो से शुरू हुआ. वीडियो में दर्शकों के बीच बैठे एक शख्स ने 370 रुपये की बिरयानी खरीदने का जिक्र करते हुए महिलाओं और रिश्तों को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी, जिसे बड़ी संख्या में लोगों ने आपत्तिजनक माना. क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से फैली और देखते ही देखते बहस का मुद्दा बन गई.

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नेटिजन्स ने जताई सख्त नाराजगी

कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि क्या किसी पर पैसा खर्च करना, खाना खिलाना या कोई उपहार देना किसी व्यक्ति की सहमति का विकल्प हो सकता है. इसी बहस के बीच कंसेंट को लेकर चर्चा तेज हो गई. लोगों ने साफ कहा कि किसी भी रिश्ते में सम्मान और सहमति सबसे महत्वपूर्ण हैं, ना कि खर्च किया गया पैसा. इसी माहौल में मुंबई पुलिस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया. पोस्ट में 370 रुपये का जिक्र करते हुए कहा गया कि इतनी रकम में बिरयानी मिल सकती है, लेकिन कानून तोड़ने वालों के लिए लॉक-अप में खाना मुफ्त है और वहां रुकने का समय भी ज्यादा होता है. इसके साथ #BiryaniIsNotConsent हैशटैग का इस्तेमाल किया गया.

मुंबई पुलिस का इंस्टाग्राम पोस्ट यहां देखें

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मुंबई पुलिस ने दिया सीधा संदेश

पुलिस का संदेश सीधे तौर पर यही था कि किसी भी व्यक्ति की इच्छा और सहमति सर्वोपरि है. किसी पर पैसा खर्च करने या उसे कोई चीज देने से किसी तरह का अधिकार नहीं मिल जाता. यही कारण है कि यह पोस्ट कुछ ही घंटों में वायरल हो गई और हजारों लोगों ने इसकी तारीफ की. दरअसल यह मामला सिर्फ एक बिरयानी का नहीं, बल्कि उस सोच का है जिस पर समाज लगातार सवाल उठा रहा है. मुंबई पुलिस ने अपने खास अंदाज में याद दिलाया कि मजाक और वास्तविकता के बीच एक कानूनी सीमा भी होती है, जिसे पार करने की कीमत काफी भारी पड़ सकती है.