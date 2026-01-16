  • Hindi
  • Viral
  • What Is The History Of Ink Applied On Finger After Voting Answer Will Shocked You Voting Ke Baad Syahi Kyun Lagate Hain

वोटिंग के बाद उंगली पर स्याही ही क्यों लगाते है, ये कब शुरू हुआ? 99 प्रतिशत नहीं जानते होंगे जवाब

क्या आप जानते हैं कि वोटिंग के बाद स्याही ही उंगली पर क्यों लगाते हैं, और कब इसकी शुरूआत हुई. इसका जवाब सचमुच चौंकाएगा.

Published date india.com Published: January 16, 2026 11:17 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Voting Ink History

बीएमसी चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा स्याही मिटने का मुद्दा वायरल रहा. इसको विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया, जिससे सियासी पारा गरम हो गया. मगर क्या आप जानते हैं कि वोटिंग के बाद उंगली पर स्याही लगाने की शुरुआत कब हुई, और ये क्यों लगाई जाती है? इसकी पीछे की वजह बहुत ही दिलचस्प है. भारत में वोटिंग के दौरान उंगली पर स्याही लगाने की एक खास परंपरा है. इसकी शुरुआत 1962 के लोकसभा चुनाव में हुई. उस समय तक चुनावों में गलत (फर्जी) वोटिंग रोकने के लिए कई तरीके आजमाए गए थे. मगर उनमें स्याही ही सबसे कारगर साबित हुई थी.

ink voting

कब शुरू हुआ इस्तेमाल

मतदान के बाद वोटर की उंगली पर स्याही लगाने की शुरुआत साल 1962 में हुई. बताया जाता है कि स्याही का ठोस फॉर्मूला नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने तैयार किया. मैसूर पेंट्स कंपनी को इसके उत्पादन का जिम्मा सौंपा गया. आज भी यही कंपनी सारी स्याही बनाती है. पहले स्याही उंगली की त्वचा पर लगती थी. लेकिन साल 1971 से नाखून की जड़ पर लगाई जाने लगी ताकि यह आसानी से न मिटे. यह स्याही सस्ती, सुरक्षित और लंबे समय तक रहने वाली है, जो लोकतंत्र की ईमानदारी का प्रतीक बन गई है.

ink voting

सिर्फ स्याही ही क्यों

वोटिंग के बाद स्याही लगाने का मुख्य कारण एक व्यक्ति, एक वोट का नियम बनाए रखना है. इससे कोई व्यक्ति दोबारा वोट नहीं डाल सकता. इसमें सिल्वर नाइट्रेट नाम का केमिकल होता है, जो त्वचा के नमक से मिलकर सिल्वर क्लोराइड बनाता है. यह निशान 15-20 दिन या नाखून बढ़ने तक नहीं मिटता. इसका उपयोग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि 90 से ज्यादा देशों में इस्तेमाल किया जाता है.

ink voting

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

क्यों नहीं मिटती स्याही

जानकारी के अनुसार वोटिंग में इस्तेमाल होने वाली स्याही सिल्वर नाइट्रेट नाम के केमिकल से बनती है. और ये त्वचा या नाखून के नमक से रिएक्ट करके गहरा निशान बनाती है. वोट के बाद स्याही को बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर पर लगाया जाता है. इसका निशान नाखून पर हफ्तों तक रहता है. मगर नाखून बढ़ने के साथ ही यह धीरे-धीरे हटने लगता है.

क्या है स्याही विवाद

बीएमसी चुनाव के दौरान यह विवाद सामने आया. बीते 15 जनवरी को मतदान के दिए इससे जुड़े पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुए. इसमें दावा किया गया था कि वोट डालने के बाद उंगली पर लगाई गई स्याही आसानी से एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर या सैनिटाइजर से मिटाई जा सकती है. इससे फर्जी या दोहरा वोटिंग की आशंका जताई गई थी. उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और कांग्रेस के नेताओं ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप भी लगाया था.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.